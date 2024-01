Final Fantasy VII Rebirth: gli sviluppatori parlano del ruolo di Sephiroth

Non sorprende che Final Fantasy VII Rebirth continui a espandere e ricontestualizzare il classico originale per PS1 in più di un modo, dalla sua mappa open world senza soluzione di continuità ai contenuti che ospiterà, fino alla durata del gioco. Questo, come è ovvio, si tradurrà in un aumento dello screentime e dei contenuti narrativi per una serie di personaggi, tra i quali l’antagonista Sephiroth, beniamino dei fan, sarà apparentemente uno dei più importanti.

Parlando di recente con Game Informer, gli sviluppatori del prossimo RPG d’azione hanno parlato in particolare di questo aspetto. Nell’originale Final Fantasy VII, sebbene Sephiroth fosse ovviamente una presenza costante, ha avuto un ruolo di sfondo per gran parte del gioco prima di diventare una minaccia molto più importante nel terzo finale. In Final Fantasy VII Rebirth, invece, sarà una minaccia molto più tangibile, cosa che abbiamo già visto in buona parte nel primo capitolo della trilogia remake.

Infatti, secondo il regista Naoki Hamaguchi, l’approfondimento della storia di Sephiroth e l’ulteriore chiarimento su come sia diventato il cattivo che tutti conosciamo saranno una parte cruciale del prossimo sequel. Hamaguchi ha dichiarato:

Abbiamo ritenuto necessario avere una rappresentazione molto chiara di come sia diventato la persona che è ora in Rebirth. Anche come sviluppatore che ha creato questo gioco, vedendo Sephiroth scoprire la verità e cadere sempre più nell’oscurità – come se fosse caduto dalla grazia – e rappresentando questo nelle sue espressioni, potevo davvero sentirmi male per lui. Nel corso di Rebirth, credo che i giocatori non solo impareranno a relazionarsi e a capire Cloud, ma anche Sephiroth attraverso questo gioco.



il produttore, Yoshinori Kitase, ha aggiunto:

Il Remake riguarda l’incontro con Sephiroth e ora, all’interno di Rebirth, abbiamo voluto rendere Sephiroth un antagonista molto chiaro e un obiettivo che i personaggi dovranno perseguire nel loro viaggio in Rebirth. Nel gioco originale, Sephiroth non si vedeva molto nella mappa del mondo, ma in questo titolo abbiamo inserito questo elemento.

Ricordiamo ai lettori che Final Fantasy VII Rebirth verrà lanciato il 29 febbraio per PS5.