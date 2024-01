Death of Reprobate: nuovo teaser del punta e clicca surreale rinascimentale di Joe Richardson

A distanza di un paio d’anni, lo sviluppatore Joe Richardson ha pubblicato un nuovo teaser trailer di Death of Reprobate, prossima avventura punta e clicca ambientate nel Rinascimento e dalla comicità surreale, che già lo avevano visto protagonista con Four Last Things e The Processione to Calvary. Il filmato mostrato in realtà è lo stesso già pubblicato in passato, ma con diversi cambi nei dettagli, ma che almeno mostra che il lavoro sta andando avanti. Al momento non è però ancora stato annunciato il periodo d’uscita.

Questa le caratteristiche del gioco dalla pagina Steam:

Puntare e cliccare – Una tradizionale interfaccia punta e clicca, con un menu di interazione “verb coin” e un semplice inventario da cui è possibile trascinare e rilasciare gli oggetti preziosamente accumulati.

Opere d’arte rinascimentali – Rinascimento, rococò e persino un pizzico di romanticismo, per essere più precisi. Centinaia di dipinti, che abbracciano centinaia di anni, sono riuniti in un unico mondo coerente.

Musica classica – Musica di Eduardo Antonello. Musica appropriata all’epoca che si adatta al progredire della storia, registrata con veri strumenti medievali/rinascimentali.

Storia indipendente – Death of the Reprobate è ambientato nello stesso mondo di Four Last Things e The Procession to Calvary e presenta alcuni personaggi/temi ricorrenti, ma può essere giocato indipendentemente.

Buffoneria di alto livello – Gli argomenti più elevati sono trattati con allegra leggerezza. Le gag sui sederi sono prese molto sul serio. Ma, nonostante alcune battute possano risultare ridicole, gli enigmi hanno perfettamente senso! (o almeno aderiscono a una logica interna coerente).