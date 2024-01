Marvel Snap: arriva la nuova stagione, Planet Hulk

Second Dinner ha pubblicato il video che mostra la prossima stagione in arrivo su Marvel Snap, il gioco di carte per dispositivi mobile e PC con i personaggi dell’universo Marvel. Questa nuova season si chiamerà Planet Hulk, ed è incentrata sul figlio di Hulk, Skaar. Sarà disponibile da oggi martedì 2 gennaio alle ore 20:00.

A presentare la nuova season il solito Ben Brode, ora con una tuta da lottatore alle prese con una sfida contro la mascotte del team di sviluppo, mostrando cosa è in arrivo nel gioco:

Articoli Consigliati Premi di Steam 2023: ecco i vincitori Infestation ’88: trailer del gioco con un Topolino versione Steamboat Willie horror

In primis, la carta del pass, ovvero Skaar, costo 6 – forza 11, costa 2 in meno per ogni tua carta che ha 10 o più forza. La nuova carta avrà, come solito, la variante da sbloccare al livello 50. A proposito di varianti, nel pass ci saranno quelle di Hulk e Silver Surfer. In mezzo, gold, crediti, booster e avatar (sempre di Hulk, Silver Surfer e lo stesso Skaar).

Durante la stagione verranno poi pubblicate nuove carte, e per questa season una in più, per la prima volta in contemporanea con l’inizio della season:

Caiera: Serie 5 / costo 3 – forza 4 – effetto continuo: le tue carte di costo 1 e costo 6 non possono essere distrutte

Hercules: Serie 5 / costo 4 – forza 6 – la prima volta che una carta si muove qui in ogni turno, la muove in un altra location

Miek: Serie 4 / costo 1 – forza 1 – dopo ogni turno, se hai scartato qualsiasi carta, guadagna +1 forza per ognuna e si muove

Grand Master: Serie 5 / costo 2 – forza 0 – alla scoperta: muovi una delle tue altre carte alla scoperta qui, alla location al centro. Quella sua abilità si riattiva di nuovo

Beta Ray Bill: Serie 5 / costo 4 – forza 5 – alla scoperta: mescola lo Stormbreaker nel tuo mazzo – Stormbreaker costo 0 – forza 1 – alla scoperta: raddoppia la forza di Beta Ray Bill

Mostrate poi due location:

Crown City: chi sta vincendo qui guadagna +4 forza nelle location adiacenti

Great Portal: aggiungi una carta casuale di 10 o più forza alla tua mano

Potete vedere il filmato della prossima season di Marvel Snap in cima alla notizia, ricordandovi che ora (prima delle 20) si stanno giocando le ultime ore della season Hellfire Gala.