PlayStation Stars: nuove sfide di gennaio

Sulle pagine del PlayStation Blog, Grace Chen, Vicepresidente, Network Advertising, Loyalty & Licensed Merchandise per PlayStation, parla di alcune campagne e collezionabili in arrivo a gennaio nel PlayStation Stars, programma fedeltà a cui è possibile registrarsi gratuitamente tramite la PlayStation App. Qui sotto tutti i dettagli:

Tu e PlayStation: Controller Access

Disponibile dal 2 gennaio

Disponibile solo per i possessori attivi del controller Access. Crea nuovi modi di giocare con questo kit controller altamente personalizzabile per console PS5, progettato per aiutare le persone con disabilità a giocare più comodamente e per periodi più lunghi. Gioca a qualsiasi titolo su PS4 o PS5 per sbloccare il collezionabile digitale Controller Access.

I giochi mensili PlayStation aspettano solo te | Premio: 50 punti PlayStation Stars

Disponibile dal 2 gennaio

Nuovo mese, nuovi giochi mensili di PlayStation Plus. Prova uno dei giochi di questo mese per 50 punti.

Stile vintage | Collezionabile digitale: Portapranzo retrò, prima edizione

Disponibile dal 4 gennaio

Torna al tempo dei giochi in pixel art. Gioca a uno dei giochi elencati di seguito per sbloccare un collezionabile digitale di un portapranzo retrò.

The Messenger [PS4]

Sea of Stars [PS5/PS4]

Enter the Gungeon [PS4]

Celeste [PS4]

Undertale [PS4]

Shovel Knight Treasure Trove [PS4]

Rilassati con PlayStation | Collezionabile digitale: Anno nuovo, giochi nuovi

Disponibile dal 17 gennaio

Rilassati e libera la mente con un po’ di gaming. Avvia uno dei giochi elencati di seguito per ottenere il collezionabile digitale della palla di neve.

Mail Time [PS5]

Roki [PS5/PS4]

OMNO [PS4]

Lake[PS5/PS4]

Giochi cervellotici | Collezionabile digitale: Feedback aptico

Disponibile dal 18 gennaio

Affina la mente con questi fantastici puzzle game. Ciascuno offre un mix unico di rompicapo cervellotici e creazioni artistiche spettacolari per mettere alla prova le tue abilità di risoluzione dei problemi.

Gioca a uno di questi titoli per sbloccare il collezionabile digitale Feedback aptico.