Star Wars Outlaws arriverà a fine 2024

Star Wars Outlaws, il titolo open-world di Ubisoft tratto dal celebre franchise fantascientifico, uscirà alla fine del 2024.

Questo è quanto emerge da un post sul blog di Disney Parks, che ha fatto un elenco di novità in arrivo per questo nuovo anno, tra cui proprio il videogioco in sviluppo da parte di Ubisoft Massive. Precedentemente, l’uscita era stata confermata solo per un vago 2024.

Questo quello che si legge nel posto:

“E per i fan di Star Wars, Star Wars Outlaws, il gioco a mondo aperto di Star Wars, uscirà alla fine di quest’anno.

Il gioco permette di esplorare diversi pianeti della galassia, sia iconici che nuovi. Potrete rischiare tutto nei panni di Kay Vess, un’emergente furfante in cerca di libertà e dei mezzi per iniziare una nuova vita, insieme al suo compagno Nix. Se siete disposti a rischiare, la galassia è piena di opportunità”

Lo scorso maggio, prima che Star Wars Outlaws venisse rivelato ufficialmente, era stato riferito che Ubisoft aveva previsto di pubblicare il suo gioco open-world di Star Wars all’inizio del 2024.

Tuttavia, a ottobre, Ubisoft ha dichiarato di aver ritardato un “gioco di grandi dimensioni” che in precedenza prevedeva l’uscita entro la fine di marzo 2024. Sebbene non abbia specificato il nome del gioco, si pensava che si riferisse proprio a questo titolo.

Il gioco è previsto per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.