Dal Barbenheimer a One Piece: il meglio di cinema e tv del 2023

Il 2023 è appena passato, lasciandosi alle spalle un anno cinematografico e seriale di tutto rispetto, tra ascese e declini, che ci ha portato un bagaglio ricco e denso di progetti e prodotti di vario tipo. Abbiamo parlato di moltissimi argomenti, senza lasciarci scappare nemmeno i dettagli più piccoli, e per dare il benvenuto al 2024, abbiamo deciso di raccogliere in questo articolo tutte le notizie più importanti del 2023, per percorrere insieme i momenti salienti di quest’anno passato.

Passeremo dai film alle serie tv, fino a fare un piccolo accenno all’animazione, che quest’anno ha aperto in grande stile, per chiudere… facendo comunque parlare di sé. Ovviamente, non mancherà una piccola finestra per capire cosa aspettarsi dal 2024, parlando delle novità cinematografiche e seriali che affronteremo in questo nuovo e si spera fortunato nuovo anno.

Tutte le notizie del 2023: Dungeons and Dragons, film Marvel e Barbenheimer

Questo è stato un anno che, possiamo dirlo, ha sfornato le pellicole più nerd degli ultimi tempi, ma non solo: ha permesso di aprire – e chiudere – dei cerchi non indifferenti, portando avanti gli ultimi capitoli di saghe di incredibile importanza. Si parte, infatti, con Indiana Jones e il Quadrante del Destino, una lunga avventura iniziata nel 1981 con I predatori dell’arca perduta, e che si è difatti conclusa con l’ultimo capitolo in questo 2023. Già da tempo i racconti del nostro Indy non erano più come le vecchie, incredibili gesta che hanno portato migliaia di bambini a decidere di fare l’archeologo da grande, e nonostante il film avesse una linea molto meno emozionante delle precedenti pellicole, il marchio del protagonista interpretato da Harrison Ford ha lasciato una sorta di nostalgia romantica a tutti i suoi fan.

Quella di Indiana Jones non è l’unica saga ad aver portato il suo epilogo: i Guardiani della Galassia vol. 3, infatti, ha concluso le avventure di Starlord e dei suoi Guardiani raccontando un pezzetto della lore Marvel che ha straziato letteralmente il pubblico, soffermandosi sulla storia di Rocket e su temi profondamente delicati, che non possono non aver strappato almeno una lacrima dal suo pubblico. Insomma, due grandi saghe che finalmente – o sfortunatamente – hanno raggiunto il loro ultimo, definitivo epilogo.

Ma non possiamo non accennare anche ad alcuni, scoppiettanti progetti: in primis, l’anno 2023 si è aperto con un vero e proprio caposaldo per il mondo nerd, vale a dire il film su Dungeons & Dragons. Tutti lo hanno temuto, – reduci anche da vecchie esperienze del passato – nessuno lo ha eletto a capolavoro, ma c’è a dire che in molti lo hanno apprezzato: sia per la presenza dei suoi personaggi, ben caratterizzati, sia per la trama, non particolarmente originale, ma perfetta per rappresentare una campagna a D&D. Una menzione d’onore al combattimento, che ha rappresentato bene lo scontro tipicamente a turni del classico gioco di ruolo, ma anche a Hugh Grant, che a quanto pare è nella sua stagione più folle, considerando anche la presenza come Umpa Lumpa nel nuovo film Wonka, uscito a fine anno.

Grande successo è stato anche riscosso dalle pellicole ispirate videogiochi, come ad esempio il film di Super Mario, che ha fatto presupporre ai fan ci possa essere speranza di avere un buon riscontro da parte dei progetti Nintendo, mentre un piccolo cenno va fatto anche al film di Five Nights at Freddy’s, il quale, purtroppo, non è stato veramente all’altezza di quello che i fan si aspettavano.

Tra tutte le principali notizie del 2023, il clamore più grande è stato sicuramente creato dalla combo scatenata dai due film Barbie e Oppenheimer, dando origine al grande fenomeno culturale del Barbenheimer, che ha visto due film completamente diversi sbarcare in contemporanea, facendo circa gli stessi numeri. Infatti, l’evento è iniziato perché, avendo quasi la stessa programmazione, i due film potevano essere visti uno dopo l’altro, in ordine a scelta, generando uno strano connubio tra il rosa pastello e il dramma della guerra, che invece di scatenare rivalità, ha creato una vera e propria alleanza per promuoversi a vicenda.

Insomma, l’evento del Barbenheimer è stato considerato più e più volte come l’evento dell’anno, almeno dal punto di vista cinematografico, ma il 2023 ha generato successo non solo per i suoi film, ma anche per le sue serie, per le quali, bisogna ammettere, si è veramente superato.

Le serie: La Ruota del Tempo 2, The Last of Us, One Piece

Anche sulle serie tv ci sarebbe molto da dire, ma limiteremo questo spazio a tre progetti importanti, che hanno segnato l’anno passato. Partiamo con i progetti Prime Video e con La Ruota del Tempo, serie evento ispirata all’omonima saga scritta da Robert Jordan e – solo gli ultimi volumi – da Brendan Sanderson, che ha sbarcato quest’anno con una seconda stagione, la quale ha superato nettamente le aspettative, rispetto alla prima che aveva causa malcontento tra il pubblico.

Sempre su Prime Video un altro progetto che ha riscosso particolare successo è stato Good Omens con la seconda stagione, che ha approfondito la storia della coppia angelo/demone per eccellenza, quella di Aziraphale e Crowely, rendendo la loro situationship un po’ più concreta… ma non faremo spoiler in questa sede!

The Last of Us è stata invece la serie che ha raccolto un giudizio positivo sull’unanimità dei fan. Il prodotto, infatti, grazie all’incredibile performance di Pedro Pascal e Bella Ramsey è sbarcato totalmente, portando il pubblico a chiamare una seconda stagione a gran voce. Infatti, la serie traduce perfettamente il gioco, ricalcando con precisione alcune scene, prendendosi le libertà creative sui punti più inesplorati del videogioco, e traducendoli in agganci di trama veramente ben fatti.

A dare il colpo di coda sui grandi progetti seriali si è infine aggiunto Netflix con il live-action di One Piece, del quale abbiamo avuto modo di parlare in maniera particolarmente approfondita, sia nelle recensioni che negli articoli dedicati in dettaglio. Infatti, quest’anno, è stato sicuramente l’anno del riscatto per il mondo della Cultura Pop: abbiamo visto anime e videogiochi tradotti negli altri media in maniera più che sufficiente, riuscendo quindi a dare dignità alle opere anche se rivisitate o rielaborate – completamente o in parte.

Animazione: Nimona, Elemental, Wish

Un piccolo accenno non può non essere fatto anche all’animazione, in cui svetta sicuramente la Disney, con i due progetti Elemental e Wish. Tuttavia, Netflix quest’anno ha deciso di deliziarci con numerosi progetti di animazione, da Scott Pilgrim a Blu Eyed Samurai, passando per Castelvania, e concludendo con Nimona. Quest’ultimo progetto, ispirato a una graphic novel, è apparso sulla piattaforma creando un vero e proprio pubblico di appassionati.

Sarà per l’ambientazione, oppure per la caratterizzazione dei personaggi, tuttavia Nimona è stata una delle serie animate che ha raccolto il maggior numero di fan, i quali si sono sbizzarriti soprattutto sui social, e sull’ormai onnipresente TikTok, diventato il fulcro per creare e diffondere meme basati sulle storie, racconti e momenti più divertenti o emozionanti dei prodotti mediali.

Cosa aspettarsi dal 2024

Alla domanda cosa aspettarsi dall’anno 2024, la risposta è: tutto. Sì, perché il 2024 non solo si è aperto col botto, con l’ultimo e enigmatico film del Maestro Miyazaki, ma porta con sé diversi progetti che vedremo sbarcare durante l’anno: House of Dragons e Arcane, con la seconda stagione, Bridgerton con la terza, l’attesissimo sequel del Gladiatore, e infine il secondo volume di Inside Out.

Ma non solo: tra le serie più attese di quest’anno, spicca sicuramente la serie sull’ultimo dominatore dell’aria, Avatar – La leggenda di Aang, che porterà finalmente uno dei progetti più importanti dell’animazione occidentale al cinema, con un live-action.

Su questo ci sarebbe molto da dire, soprattutto dopo il flop del film di M. Night Shyamalan, e dopo il licenziamento dal progetto Netflix di DiMartino e Konietzko, creatori originali della serie animata, ma al momento ci riserviamo di aspettare che la serie esca e sia finalmente disponibile prima di dare un parere.

Insomma, il 2023 è stato un anno ricco di emozioni, momenti sicuramente divertenti, grandi crisi dovute anche allo sciopero degli attori e sceneggiatori, che hanno fatto allungare i tempi di produzione di molte pellicole e serie. Intanto, mentre aspettiamo tutti i progetti elencati, e alcuni sui quali non ci siamo ancora pronunciati – come ad esempio la serie evento prodotta dalla Rainbow sui Gormiti – rimaniamo sempre pronti a condividere nuovi dettagli e progetti, pronti a dare sfogo creativo a questo 2024!