Infestation ’88: trailer del gioco con un Topolino versione Steamboat Willie horror

Meno di un giorno dall’entrata ufficiale di Steamboat Willie nel dominio pubblico, e subito sono cominciati a spuntare online giochi con protagonista il topo più noto al mondo: ieri infatti è stato annunciato Infestation ’88, horror che vede fino a 4 giocatori “curare sinistre infestazioni causate da versioni contorte di personaggi classici e leggende metropolitane”, tra cui una versione decisamente paurosa dell’iconica e solitamente amichevole mascotte Disney. Il trailer, quello in cima alla notizia, è stato pubblicato tramite IGN.

Il gioco è in sviluppo da parte di Nightmare Forge Games, e ha una data di rilascio prevista per il 2024 su Steam.

Questa la descrizione del gioco proprio su Steam:

Questo gioco è ispirato ad opere che ora sono di pubblico dominio. Questa creazione indipendente non è stata autorizzata, sponsorizzata o altrimenti approvata da alcun autore originale di tali opere. Tutti i contenuti di questo gioco sono utilizzati secondo le linee guida appropriate del dominio pubblico e non sono affiliati, correlati o approvati da alcun titolare di proprietà intellettuale o marchio esistente.

INFORMAZIONI SUL GIOCO

Quella che si pensava fosse un’epidemia di parassiti in varie località si trasformò in qualcosa di molto più sinistro. Infestation 88 è un gioco survival horror cooperativo a episodi per 1-4 giocatori in cui tu e i tuoi amici siete degli sterminatori chiamati a curare queste misteriose infestazioni.

RADUNA LA TUA SQUADRA

Lobby private e pubbliche

Gioca con gli amici, unisciti a una lobby pubblica o gioca da solo per un’ulteriore sfida.

Chat di prossimità e vocale globale

Comunica con il tuo team utilizzando la chat vocale globale e posizionale nel gioco.

Crea una strategia per la tua missione

Distribuitevi per trattare l’infestazione più velocemente o restate uniti per sicurezza.

ELIMINA L’INFESTAZIONE

Trova la fonte

Esplora luoghi unici e scopri la storia dietro l’inizio di ogni infestazione. Trova i mezzi per accedere e sbloccare nuove aree. Usa le telecamere per tenere d’occhio l’attività. Mantenere l’alimentazione per mantenere le luci accese. Trovare la fonte a tutti i costi.

Tratta l’infestazione

Utilizza una varietà di attrezzature di sterminio per domare l’epidemia. Sradica tutti i nidi e i mostruosi demoni in agguato ovunque. Corri quando puoi, nasconditi, aiuta i tuoi amici: ma non cadere vittima della diffusione dell’infestazione.

Sopravvivere

Preparati ad affrontare ed eliminare un’entità orribile, con ogni episodio contenente un personaggio classico distinto o una leggenda metropolitana responsabile dell’infestazione.

CARATTERISTICHE

Rigiocabilità: layout degli oggetti casuali, IA imprevedibile, impostazioni personalizzate e altro ancora

Progressione: ottieni esperienza, skin, vantaggi, oggetti e altri sbloccabili

Supporto NVIDIA DLSS: sperimenta immagini straordinarie senza sacrificare il frame rate