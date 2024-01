Premi di Steam 2023: ecco i vincitori

Come da programma, alle 19:00 di oggi 2 gennaio sono terminate le votazioni, e sono stati annunciati i vincitori dei premi di Steam 2023: 11 categorie, con trionfo anche in questo caso per Baldur’s Gate 3, che vince il premio gioco dell’anno e miglior gioco dalla trama profonda. Qui sotto potete vedere tutti i vincitori, con una piccola descrizione da parte di Valve:

Premio gioco dell’anno: Baldur’s Gate 3

Sarà per il gameplay immersivo, la storia avvincente, i personaggi ben costruiti, il design perfetto o per la modalità multigiocatore così coinvolgente. Qualunque sia il motivo, il vincitore del premio Miglior gioco dell’anno è destinato a diventare subito un classico.

Premio Gioco VR dell’anno: Labyrinthine

Il gioco VR dell’anno non si maschera semplicemente da realtà normale. Questo gioco migliora la realtà, sfruttando il mezzo della realtà virtuale e spingendo i confini del regno virtuale.

Premio Atto d’amore: Red Dead Redemption II

Questo gioco è stato rilasciato già da un po’. È passato molto tempo da quando gli sviluppatori hanno svelato per la prima volta il frutto del loro lavoro, ma nonostante ciò continuano a supportare e a prendersi cura della loro creazione, proprio come dei bravi genitori. Anche dopo tutti questi anni, il gioco in questione continua a essere aggiornato con dei nuovi contenuti.

Premio Miglior gioco su Steam Deck: Hogwarts Legacy

Questo gioco era così bello che volevi portarlo ovunque. E così hai fatto prendendo il tuo Steam Deck! Fortunatamente, tutto ciò che lo rendeva giocabile all’infinito comodamente seduto alla scrivania è diventato perfino migliore quando sei in giro.

Premio Meglio in compagnia: Lethal Company

Esistono dei giochi che non rendono al massimo quando li giochi da solo. Forse hai bisogno di un amico che ti guardi le spalle, o di un amico da accoltellare alle spalle. In ogni caso, il divertimento attende chi raduna gli amici per giocare insieme a questi titoli.

Premio Miglior stile grafico: Atomic Heart

Lo stile visivo non punta alla fedeltà grafica del mondo reale (benché questo sia un nobile scopo), ma piuttosto descrive aspetti e contenuti che pervadono un intero gioco.

Premio Gameplay più innovativo: Starfield

Gli sviluppatori di questo gioco sono in prima linea nella sperimentazione creativa e portano una ventata d’aria fresca e sorprese stupefacenti. Questo gioco ha deliziato, ispirato e divertito con delle novità mai viste prima.

Premio Miglior gioco in cui fai pena: Sifu

Questo è il gioco che premia la tenacia e non è per i deboli di cuore. È il gioco più difficile che abbiamo mai amato.

Premio Miglior colonna sonora: The Last of Us Parte I

Ci uniamo al coro per riconoscere questo gioco per la sua eccezionale colonna sonora, la migliore in assoluto!

Premio Miglior gioco dalla trama profonda: Baldur’s Gate 3

In certi giorni, solo un gioco carico di narrativa colpisce il bersaglio e dà la carica. È coinvolgente come una soap opera e perfettamente calibrato come una sceneggiatura televisiva di qualità. Complimenti per averci fatto provare delle sensazioni forti!

Premio Meritato relax: Dave the Diver

Questo gioco è la cura per una giornata impegnativa. Scorrevole e rilassante, ti farà dimenticare le preoccupazioni e i problemi. Sarà il tuo momento zen.