First Contact Entertainment: lo studio chiude per mancanza di supporto nel settore VR

Lo studio VR First Contact Entertainment ha chiuso. La società, che è dietro i giochi PSVR e PSVR2 Firewall Zero Hour e Firewall Ultra, ha affermato che “la mancanza di supporto per la realtà virtuale nel settore” è stata un fattore nella sua decisione. First Contact Entertainment ha condiviso la notizia poco prima di Natale, tramite un comunicato su Facebook. Di seguito il comunicato:

Dopo quasi 8 anni di lavoro con il team più straordinario di cui abbia mai avuto il piacere di far parte, sono triste di annunciare che chiuderemo la nostra società First Contact Entertainment entro la fine dell’anno. La mancanza di supporto per la realtà virtuale all’interno del settore alla fine ha avuto il suo prezzo. Come sviluppatori di giochi VR AAA, non siamo in grado di giustificare la spesa necessaria [in futuro]. Siamo un team di intrepidi innovatori disposti a promuovere nuove tecnologie ai suoi limiti. È stata una corsa sfrenata, grazie.

First Contact Entertainment ha pubblicato Firewall Zero Hour su PSVR nel 2018. Un seguito è poi arrivato su PSVR2 l’anno scorso, sotto forma di Firewall Ultra. La società ha anche rilasciato Solaris Offworld Combat sia su PSVR che su Oculus. Si trattava di uno sparatutto in prima persona a squadre. La notizia della chiusura di First Contact segue numerose altre chiusure di studi e licenziamenti in tutto il settore negli ultimi 12 mesi (sebbene questi non siano stati attribuiti alla realtà virtuale).

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.