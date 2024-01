Bend Studio: lo sviluppatore di Days Gone lavora ad una nuova IP

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo sentito qualcosa dal Bend Studio, lo sviluppatore dietro il gioco Days Gone. Date un’occhiata alla nostra recensione della versione PC. Il titolo survival open-world ha venduto 7,3 milioni di unità nell’anno fiscale 2020 , ma la sua proposta per un sequel è stata respinta. Da allora, lo sviluppatore ha lavorato su qualcosa di nuovo che non vede l’ora di mostrare.

Sebbene non sia stato pianificato un annuncio o una rivelazione, lo sviluppatore ha risposto a un tweet in cui si chiedeva informazioni sul suo nuovo IP con “Stiamo sviluppando”. Non è molto, ma è un segnale positivo che lo sviluppo procede bene (o se non altro è in corso). Non si sa molto della nuova IP a parte il fatto che si basa sui sistemi open world di Days Gone. Si svolgerà in un nuovo mondo, che il team è stato “estremamente entusiasta di realizzare”, e includerà il multiplayer. Bend Studio lo rivelerà quando “il momento sarà giusto”, e forse il 2024 sarà l’anno adatto.

Bend Studio è un’azienda statunitense sviluppatrice di videogiochi, situata a Bend, Oregon. Fondata nel 1993 come Eidetic, è stata acquistata dalla Sony Computer Entertainment (SCE) nel 2000. La sua notorietà deriva dallo sviluppo della serie di videogiochi Syphon Filter e Days Gone. Precedentemente Bend Studio ha anche sviluppato Bubsy 3D per PlayStation.

Days Gone è disponibile per PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.