Prince of Persia the Lost Crown: il nuovo gameplay mostra le battaglia contro i boss

Prince of Persia: The Lost Crown (trovate qui il nostro Provato) di Ubisoft è una delle uscite più grandi di questo mese e il primo seguito della serie da Prince of Persia: The Forgotten Sands del 2010. Per il gioco è stato pubblicato un nuovo gameplay di venti minuti, tramite Game Informer.

Il primo livello vede Sargon e gli altri immortali, come Menolias e Orod, correre attraverso un campo di battaglia, affrontando i soldati dell’Impero Kushan. I giocatori possono mettersi a correre dopo essere scivolati e parare gli attacchi, il che si traduce in un’uccisione elegante attraverso un contatore vendicativo. Puoi anche dare un calcio in salto ai nemici, facendoli sbattere contro i muri. C’è anche uno scontro con un boss contro il generale Uvishka e Sargon riceve la sua prima abilità, Rush of the Simurgh, a circa due ore dall’inizio del gioco. Permette di correre a mezz’aria, anche se l’animazione è un bel richiamo alla corsa sul muro del Principe. Di seguito una panoramica tramite la pagina Nintendo:

Tuffati in un entusiasmante e affascinante platform d’azione e avventura ambientato in una versione mitologica dell’antica Persia, dove potrai manipolare i confini del tempo e dello spazio. Vesti i panni dell’abile spadaccino Sargon e cresci fino a diventare una leggenda padroneggiando il combattimento acrobatico e sbloccando progressivamente nuovi poteri temporali e super abilità speciali. Sfrutta i poteri temporali insieme alle abilità di combattimento e acrobatiche per eseguire combo letali e sconfiggere le creature mitologiche e i nemici corrotti dal tempo. Scopri un mondo maledetto ispirato all’antica Persia colmo di incredibili attrazioni ed esplora una serie di biomi altamente dettagliati, ognuno caratterizzato da una precisa identità e popolato dalle proprie insidie e meraviglie.

Prince of Persia: The Lost Crown verrà lanciato il 18 gennaio per PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.