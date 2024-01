Hogwarts Legacy è il gioco fisico più venduto del 2023

Nonostante alcune uscite importanti come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Call of Duty: Modern Warfare 3 e EA Sports FC 24, il titolo di Avalanche Studios e Warner Bros. Games, Hogwarts Legacy è il gioco fisico più venduto del Regno Unito del 2023. Come nota GamesIndustry, questa è la prima volta che un titolo calcistico di EA Sports non è stato il gioco fisico più venduto dell’anno dal 2013, da quando è stato lanciato Grand Theft Auto 5.

La maggior parte delle vendite fisiche di Hogwarts Legacy sono avvenute su PS5, seguita da PS4 e Nintendo Switch. Il gioco di ruolo d’azione open-world è stato anche in cima alla top ten delle classifiche di Gfk per la settimana terminata il 30 dicembre. Super Mario Bros. Wonder, che aveva quasi eclissato le vendite di Marvel’s Spider-Man 2 la settimana prima, è rimasto secondo, con un calo delle vendite del 63%. Nel frattempo, Call of Duty: Modern Warfare 3 è salito al terzo posto, mentre Marvel’s Spider-Man 2 è rimasto al quinto posto. Sebbene le vendite siano diminuite del 76% per EA Sports FC 24, è ancora al sesto posto. Dai un’occhiata alla top ten completa di seguito.

Hogwarts Legacy Super Mario Bros. Wonder Call of Duty: Modern Warfare 3 Mario Kart 8 Deluxe Marvel’s Spider-Man 2 EA Sports FC 24 Grand Theft Auto 5 Mortal Kombat 11 Ultimate Avatar: Frontiers of Pandora Nintendo Switch Sports

