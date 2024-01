Jukai Studio: lo sviluppatore di Stray Souls chiude per le scarse vendite

Jukai Studio, sviluppatore del diffamato gioco horror Stray Souls, ha chiuso ha affermato su Twitter durante il mese di dicembre 2023. Ciò era dovuto alla chiusura di Versus Evil (il suo editore), alla scarsa accoglienza della critica e alle vendite del gioco e al cyberbullismo. Si supponeva che l’ultimo punto fosse particolarmente brutale per lo sviluppatore, che consisteva di due “individui chiave” e personale a contratto. Di seguito la dichiarazione di Jukai Studio:

Per tutta la durata, noi, il nostro staff editoriale, altri team di sviluppo editori e i nostri cari siamo stati costantemente attaccati da un persecutore informatico e anche alcuni di voi, come nostra comunità, sono stati tormentati con messaggi ed e-mail indesiderati. La questione ora è nelle mani dei nostri avvocati, quindi non possiamo parlarne ulteriormente, ma sappiate che non la abbandoneremo nonostante la chiusura dello studio.

Nonostante la chiusura dello studio, nessuno è stato licenziato, poiché “non ha mai funzionato come una grande azienda”. Invece, i membri del team hanno deciso “che ognuno di noi andrà per la propria strada”. L’IP è ancora di proprietà dello sviluppatore, ma le possibilità di ulteriore supporto sembrano improbabili.

Stray Souls è stato lanciato nell’ottobre 2023 per Xbox Series X/S, PS5, PS4, Xbox One e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.