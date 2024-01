Prince of Persia the Lost Crown: ecco quanto dura in totale il gioco

Prince of Persia: The Lost Crown (trovate qui il nostro Provato) assomiglia sempre di più al revival di cui l’amato franchise ha disperatamente bisogno per così tanto tempo ogni volta che ne vediamo di più e, a quanto pare, sarà anche un’esperienza piuttosto sostanziosa. In un’anteprima del platform d’azione e avventura Metroidvania recentemente pubblicata da Game Informer, viene menzionato che Ubisoft stima che il gioco duri circa 25 ore. Non è stato menzionato che si tratti solo del percorso critico, con contenuti secondari che aggiungono più ore all’orologio, o che la storia principale sarà più breve di quella stimata. Per il gioco è stato pubblicato un gameplay di venti minuti che presenta la parte iniziale e le battaglie contro i boss. Di seguito una panoramica tramite la pagina Nintendo:

Tuffati in un entusiasmante e affascinante platform d’azione e avventura ambientato in una versione mitologica dell’antica Persia, dove potrai manipolare i confini del tempo e dello spazio. Vesti i panni dell’abile spadaccino Sargon e cresci fino a diventare una leggenda padroneggiando il combattimento acrobatico e sbloccando progressivamente nuovi poteri temporali e super abilità speciali. Sfrutta i poteri temporali insieme alle abilità di combattimento e acrobatiche per eseguire combo letali e sconfiggere le creature mitologiche e i nemici corrotti dal tempo. Scopri un mondo maledetto ispirato all’antica Persia colmo di incredibili attrazioni ed esplora una serie di biomi altamente dettagliati, ognuno caratterizzato da una precisa identità e popolato dalle proprie insidie e meraviglie.

Prince of Persia: The Lost Crown verrà lanciato il 18 gennaio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.