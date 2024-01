Stardew Valley: pubblicate nuove informazioni sulla versione 1.6

Per inaugurare il nuovo anno, Eric “ConcernedApe” Barone ha condiviso un nuovo screenshot di Stardew Valley sui social media. Ricordiamo che il titolo Stardew Valley ha venduto oltre 20 milioni di unità. Questo sembra essere un altro sguardo al prossimo grande aggiornamento, la versione 1.6. In esso puoi vedere l’immagine di una mucca e la frase “buona fortuna per il prossimo anno”. Si è già parlato molto di questo ultimo post. Mentre alcune storie lo collegano a un nuovo festival, alcuni post tramite il sub-reddit del gioco consigliano ai fan di concentrarsi invece sulle altre “cose ​​nuove” nell’immagine.

Quando la versione 1.6 di Stardew Valley sarà disponibile, includerà un nuovo “festival principale”, due nuovi mini festival, nuovi contenuti di fine gioco, nuovi oggetti e ricette di creazione, abiti invernali per gli abitanti dei villaggi, un nuovo tipo di fattoria, nuovi segreti e altro ancora. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Avete ereditato la vecchia fattoria di tuo nonno nella Stardew Valley. Armati di strumenti a portata di mano e poche monete, decidete di iniziare la vostra nuova vita. Potete imparare a coltivare la terra e trasformare i campi incolti. Non sarà facile. Da quando la Joja Corporation è arrivata in città, i vecchi modi di vivere sono quasi scomparsi. Il centro sociale, un tempo fulcro dell’attività più vivace della città, ora giace in rovina. Ma la valle sembra piena di opportunità. Con un po’ di dedizione, potete riportare la Stardew Valley alla sua antica grandezza.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.