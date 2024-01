Dave the Diver: vendute oltre 3 milioni di copie

Il 2023 è stato dominato da una serie di AAA che hanno fatto incetta di riconoscimenti, ma non sono mancati nemmeno i giochi più piccoli che hanno avuto la loro parte di riflettori. Uno in particolare che ha catturato molti cuori è stato l’avventura di pesca Dave the Diver di Mintrocket, che ha riscosso un successo commerciale pari a quello della critica.

Su Twitter, Mintrocket ha recentemente annunciato che Dave the Diver ha venduto oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo. Considerando che il gioco è uscito da meno di sei mesi, si tratta di un risultato impressionante. Anche il fatto che il gioco abbia ricevuto alcuni aggiornamenti di contenuto dopo la sua uscita ha probabilmente contribuito al suo successo.

A luglio è stato confermato che il gioco ha venduto oltre 1 milione di unità.

Dave the Diver è stato lanciato per PC a giugno, seguito da una versione per Nintendo Switch a ottobre. Non ci sono ancora notizie ufficiali su quando il gioco arriverà su PS5 e Xbox Series X/S.