Dragon’s Dogma 2: il Game Director si scusa per la lunga attesa

È difficile da credere per i fan dell’originale, ma Dragon’s Dogma 2 uscirà tra meno di tre mesi. Considerando che il primo gioco è stato lanciato nel 2012 per Xbox 360 e PS3 prima di arrivare su Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch, l’attesa è stata lunga.

Il regista Hideaki Itsuno lo ha ammesso nell’ultimo numero di Play Magazine e ha dichiarato di voler lavorare al sequel subito dopo il lancio dell’originale:

Volevo davvero essere in grado di realizzare un sequel subito dopo l’uscita del gioco originale, quindi mi dispiace di aver fatto aspettare tutti così tanto. Sono stato molto grato di vedere così tanti fan apprezzare la qualità del gioco e sostenerlo per così tanti anni. Il fatto che i fan sostengano il gioco sia all’interno di Capcom che fuori è sicuramente qualcosa che ha contribuito a spingere il progetto verso la realizzazione.

Itsuno ha anche sottolineato che il team ha avuto “sessioni di più giorni” con idee per il sequel, con le migliori che emergevano a notte fonda.

Dragon’s Dogma 2 verrà lanciato il 22 marzo per Xbox Series X/S, PS5 e PC al prezzo di 70 dollari. Il gioco si svolge in un mondo alternativo, quattro volte più grande di quello del primo gioco, e i giocatori esplorano Vermund e Battahl. Ci sono nuove vocazioni, come il Mistico Spearhand e il Trickster, e specializzazioni per le pedine, come parlare e interpretare l’elfico per il giocatore. Per tutti gli ultimi dettagli sull’imminente gioco di ruolo d’azione, cliccate qui, oppure date un’occhiata a un nuovo gameplay.