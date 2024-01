nGolf: annunciata la data del puzzle/golf su Switch

RedDeer Games, sviluppatore e editore indie per Switch, ha annunciato la data di uscita di nGolf. Questo titolo, che mischia golf, puzzle e stelle da raccogliere, arriva l’11 gennaio sulla console Nintendo. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, quello che vedete in cima alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

Articoli Consigliati Persona 5 The Phantom X: nuovo trailer, e test a breve in Cina Xbox Game Pass: ecco i giochi della prima parte di gennaio 2024

nGolf presenta ai giocatori numerosi e impegnativi rompicapi che coinvolgono punte, laser e occasionalmente fuochi. L’obiettivo è semplice come il golf stesso: mandare la pallina in buca raccogliendo il maggior numero possibile di stelle. Le stelle fluttueranno sul percorso e saranno utili per scegliere la strada migliore per superare gli ostacoli.

Man mano che l’ambiente cambia, colline e buche faranno la loro comparsa e influenzeranno la velocità della pallina. Non c’è da preoccuparsi: boost, teletrasporti e altro ancora possono aiutare a tornare sulla strada giusta e ad avvicinarsi alla vittoria.

Oltre agli ostacoli e ai potenziamenti, il tempismo è importante come nella vita reale, così come provare diverse angolazioni e misurare la forza. Una combinazione di questi elementi sarà la chiave per la vittoria.

Superare un livello significa far apparire sullo schermo un altro campo da golf a forma di cubo. Il gioco ha più di 60 livelli unici, che insieme formano 8 mondi colorati, ognuno con un design e un’atmosfera diversi.

La difficoltà e la quantità di trappole presenti cambiano in ogni livello. Per questo motivo, una delle sfide più grandi è trovare modi creativi per superare gli ostacoli. Per diventare un maestro nGolfer potrebbe essere necessario risolvere alcuni problemi in movimento.

Ogni livello tiene traccia del numero di tiri effettuati dal giocatore e salva il suo punteggio: in questo modo è più facile tornare ai livelli finiti e rigiocarli. I tentativi sono illimitati, anche se raccogliere tutte le stelle in una sola volta potrebbe non essere facile. Il titolo di campione attende tutti i maestri di nGolf!