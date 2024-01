Infestation ’88: il titolo horror con Topolino cambia nome per accuse naziste

Vi avevamo parlato di Infestation ’88, titolo horror annunciato appena dopo che i diritti su Steamboat Willie erano diventati di dominio pubblico. Il team di sviluppo Nightmare Forge Games ha dovuto cambiare il titolo per accuse naziste relative all’utilizzo del numero ’88, spesso abbinato alle iniziali HH: ora il gioco si chiamerà Infestation Origins.

Il numero avrebbe fatto riferimento all’anno in cui è ambientato il titolo, l’88 appunto. Gli sviluppatori, che si dicono all’oscuro dell’abbinamento ’88-nazismo, hanno quindi deciso di cambiare il nome, e di pubblicare in merito un post sui propri profili social:

Qui sotto potete leggere il post di Nightmare Forge Games tradotto:

“Il nostro gioco, Infestation ’88, è ambientato negli anni ’80, con l’anno 1988 scelto semplicemente per il suo desing simmetrico nell’artwork/logo del gioco. Purtroppo, al momento dell’annuncio, non eravamo a conoscenza di altri significati del numero “88”. Grazie al feedback della community, abbiamo appreso che lo aveva e quindi abbiamo cambiato il nome in Infestation Origins. Ci scusiamo per la nostra ignoranza su questo e apprezziamo sia stata portata alla nostra attenzione in modo da aver potuto correggerla il prima possibile!”

Qui sotto potete vedere il tweet, che mostra come il team di sviluppo ha preso al decisione di cambiare immediatamente nome del gioco.