Phasmophobia: pubblicata la nuova roadmap, 2024 e oltre

Kinetic Games ha pubblicato la nuova roadmap per il suo titolo horror multigiocatore Phasmophobia:

Come scritto nella patch note sulla pagina Steam del gioco, ci alcuni cambiamenti nella nuova tabella di marcia, uno dei quali è che non sono presenti le date previste per le prossime uscite. In secondo luogo, c’è una nuova sezione in fondo alla roadmap. Queste nuove funzionalità, mappe e aggiornamenti minori saranno rese disponibili non appena saranno pronti, senza dover aspettare un aggiornamento principale.

Infine, si può notare che Horror 2.0 sarà l’ultima grande milestone per il gioco, che porterà fuori dall’Early Access. Questo non significa che lo sviluppo del gioco cesserà, perché il team vuole poi ancora aggiungere altri equipaggiamenti, fantasmi e luoghi dopo l’arrivo della 1.0.

Potete vedere la raodmap per il 2024 ed oltre qui sotto:

Novità anche relative alla versione console, che doveva arrivare lo scorso anno, ma dopo il rinvio non è stata ancora annunciata una data precisa. Gli sviluppatori fanno sapere che arriverà “non appena sarà pronta”.

Come molti di voi sapranno, Console è stato ritardato rispetto alla data di uscita prevista per l’anno scorso per diversi motivi. Stiamo ancora lavorando duramente per preparare il gioco per i giocatori di console, e arriverà non appena sarà pronto.

D’altro canto, il ritardo comporta ulteriori cambiamenti per i giocatori di console già dal day one: la nuova e migliorata esperienza del Negozio, i prossimi aggiustamenti al livellamento e ai livelli di equipaggiamento, oltre a piccole modifiche al bilanciamento. Tutto ciò farà sì che i giocatori di console ottengano la migliore esperienza non appena riceveranno il gioco, invece di cambiare gran parte del gameplay e della progressione subito dopo l’uscita.

Inoltre, al momento dell’uscita, i giocatori su console riceveranno un gioco dall’aspetto e dal funzionamento migliori. Abbiamo in programma di implementare una grande quantità di ottimizzazioni su tutta la linea, che ci permetteranno di mantenere la qualità grafica del gioco il più vicino possibile a quella del PC.

Tutti gli altri dettagli degli aggiornamenti in arrivo su Phasmophopia possono essere consultati proprio sulla già citata pagina Steam del gioco.