Xbox Developer Direct: nuovo evento in arrivo? Anche con shadow drop?

A gennaio 2023 Microsoft aveva fatto il suo Xbox Developer Direct, in cui aveva mostrato giochi come Redfall, Forza Motorsport e Minecraft Legends, oltre ad aver pubblicato a sorpresa quella stessa sera uno dei giochi più interessanti dello scorso anno, Hi-Fi Rush. E sembrerebbe che qualcosa di simile possa essere pianificato per questo 2024.

Stando infatti allo YouTuber spagnolo eXtas1s, Microsoft sta pensando proprio ad una nuovo Xbox Developer Direct, dove andrebbe a mostrare giochi come Senua’s Saga: Hellblade 2 e Towerborne. In più, verrebbe annunciato anche il prossimo gioco di Double Fine Productions, sviluppatore di Psychonauts.

Il leaker prosegue affermando che all’evento verrà anche svelato un gioco ombra, come è avvenuto proprio per Hi-Fi Rush l’anno scorso. Tuttavia, potrebbero esserci delle piccole differenze, per cui il gioco in questione potrebbe essere rilasciato entro poche settimane dal suo reveal all’evento, anziché lo stesso giorno. Secondo eXtas1s, il gioco in questione sarà proprio il già citato progetto di Double Fine, che secondo il leaker potrebbe essere KILN, per il quale Microsoft ha depositato un marchio l’anno scorso.

Se l’azienda ha intenzione di tenere l’evento a gennaio (come l’anno scorso), non dovrebbe mancare molto all’annuncio ufficiale. Ovviamente, prendete come sempre il tutto con le pinze essendo delle voci; noi vi aggiorneremo in caso di annuncio o smentita ufficiale.

Qui sotto il tweet (in spagnolo), di eXtas1s.