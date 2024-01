Epic Games Store: il nuovo titolo gratuito è A Plague Tale Innocence

Il nuovo titolo gratuito dell’Epic Games Store è ora disponibile. Si tratta di A Plague Tale Innocence, primo capitolo della saga di Asobo Studio con protagonista Amicia e suo fratello Hugo, uscito a maggio 2019: è possibile scaricarlo gratuitamente fino alle 17:00 di domani 4 gennaio, quando sarà sostituito da un altro titolo gratuito, ora ancora misterioso.

Questa la descrizione dalla pagina Epic Games Store:

Segui la cupa storia della giovane Amicia e del suo fratellino Hugo in un tormentato viaggio nell’epoca più nera di sempre. In fuga dall’Inquisizione, circondati da inarrestabili orde di ratti, Amicia e Hugo impareranno a conoscersi e a fidarsi l’uno dell’altra. Lottando contro ogni probabilità per la propria vita, si batteranno per trovare uno scopo in questo mondo brutale e spietato

Qui sotto il tweet ufficiale che annuncia il primo capitolo di A Plague Tale Innocence gratis sullo store Epic: