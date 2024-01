Silent Hill: il lead producer Motoi Okamoto rivela le intenzioni di Konami per la serie

Mentre il 2022 si è concluso con l’annuncio di diversi nuovi progetti da parte di Konami per Silent Hill, il 2023 è trascorso senza grandi sforzi, Ascension. Ciò potrebbe cambiare nel 2024, sulla base di una dichiarazione a Famitsu il lead producer della serie Motoi Okamoto. In un’intervista sulle sue ambizioni per il 2024 (traduzione tramite DeepL), Okamoto ha dichiarato:

Continueremo a costruire la serie “Silent Hill”, sia nei giochi che in altro modo: abbiamo fornito lo streaming interattivo in stile fiction televisiva. “Silent Hill: Ascension” da novembre 2023 e nel 2024 saremo finalmente in grado di costruire la serie con i giochi.

È interessante notare che menziona la fornitura di nuovi dettagli per i giocatori dichiarando:

“Innanzitutto, vorremmo portarvi un nuovo rapporto di follow-up. Fan, per favore aspettate ancora un po’”.

Potrebbe significare un nuovo showcase sulla serie e, con Okamoto che chiede ai fan di aspettare, c’è la possibilità che arrivino delle novità nei prossimi mesi. Al momento il remake del secondo capitolo da parte di Bloober Team è in sviluppo senza alcun problema e, secondo il programma dello sviluppatore, potremmo vedere altri titoli arrivare entro la fine dell’anno. Forse verranno annunciati anche nuovi dettagli su Silent Hill f di NeoBard Entertainment. Naturalmente, con Konami che ha reclutato sviluppatori lo scorso anno per progetti dedicati alla serie “su larga scala”, non sarebbe strano vedere alcuni nuovi titoli annunciati. Di seguito una panoramica di Silent Hill 2:

Tuffatevi nel survival horror più acclamato su hardware di ultima generazione. Vivete un’esperienza psicologica unica grazie a immagini da brivido ed effetti sonori agghiaccianti. Dopo aver ricevuto una lettera dalla moglie defunta, James si dirige dove un tempo avevano condiviso tanti ricordi, nella speranza di rivederla un’ultima volta: Silent Hill. Giunto nei pressi del lago, James incontra una donna stranamente simile a lei. “Il mio nome è Maria”, dice la donna con un sorriso. Il suo viso, la sua voce. È identica a lei.

