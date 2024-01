Star Wars Outlaws: Ubisoft corregge la data di lancio

Quando Star Wars Outlaws è stato formalmente presentato a giugno, Ubisoft gli ha assegnato una finestra di rilascio generale nel 2024, e quella finestra di rilascio è stata apparentemente ridotta da un recente post sul blog Disney in cui si affermava che il gioco di azione e avventura open world sarebbe a fine 2024. Tuttavia, Ubisoft si è mossa rapidamente per correggere questo problema.

Come notato da Kotaku, le menzioni di un lancio alla fine del 2024 sono state rimosse dal post sul blog e sostituite con la finestra del 2024, molto più vaga, annunciata ufficialmente. Inoltre, un portavoce di Ubisoft ha anche affermato in una dichiarazione al punto vendita che la finestra “fine” del 2024 non era corretta. Molti, ovviamente, avrebbero presunto che Star Wars Outlaws sarebbe uscito negli ultimi mesi dell’anno, anche se chiaramente Ubisoft vuole darsi il margine di manovra per poter annunciare una data in qualsiasi momento dell’anno, piuttosto che proprio all’interno di una finestra più ristretta. Tuttavia, resta da vedere quale sarà la data di uscita. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Vivi il primo gioco Star Wars a mondo aperto, ambientato tra gli eventi di L’Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi . Esplora pianeti distinti in tutta la galassia, sia iconici che nuovi. Rischia il tutto per tutto nei panni di Kay Vess, una canaglia in cerca di libertà e di mezzi per iniziare una nuova vita, insieme al suo compagno Nix. Combatti, ruba e sconfiggi i sindacati criminali della galassia unendoti ai più ricercati della galassia. Se sei disposto a correre il rischio, la galassia è piena di opportunità.

Star Wars Outlaws sarà disponibile su PS5, Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.