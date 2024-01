Robocop Rogue City: dettagli sul New Game Plus in arrivo

RoboCop: Rogue City (trovate qui la nostra Recensione) di Teyon è stato lanciato lo scorso anno ottenendo elogi significativi da parte di fan e critici, diventando il più grande lancio mai realizzato dall’editore Nacon. Sebbene abbia ricevuto un aggiornamento per risolvere vari arresti anomali e problemi di localizzazione, i giocatori hanno richiesto una funzionalità mancante nel gioco attuale: New Game Plus.

Lo sviluppatore è a conoscenza delle richieste in tal senso e ha chiesto su Twitter ai giocatori di “rimanere sintonizzati per ulteriori informazioni su questo argomento nelle settimane a venire”. Resta da vedere se ciò significhi maggiori dettagli su come funzionerà New Game Plus o una finestra di rilascio, ma avremo tutti i dettagli quando saranno disponibili. Il titolo è ambientato dopo il secondo film e vede i giocatori nei panni di Alex Murphy alias RoboCop, combattere contro le bande di Detroit mentre indagano sul misterioso Progetto Afterlife. Di seguito una panoramica di RoboCop Rogue City tramite Steam:

Diventa il leggendario eroe poliziotto metà uomo, metà macchina e fai giustizia nelle pericolose strade della Detroit storica dove il crimine è all’ordine del giorno. Con la tua potente Auto-9, o con una delle altre 20 armi disponibili, annienta i criminali in un’esplosiva avventura in prima persona. Grazie alla forza robotica e alle abilità cibernetiche che potrai potenziare man mano che avanzi nel gioco, nessun altro agente saprà far rispettare la legge come te. Esplora le aree aperte e completa gli obiettivi in base al tuo senso della giustizia. La ricerca di prove, gli interrogatori e il mantenimento dell’ordine pubblico sono solo alcuni dei compiti giornalieri che dovrai svolgere nei panni di agente di polizia. Non prendere decisioni con leggerezza: da ogni tua scelta dipendono il destino dei cittadini e il risultato della tua missione. Nella città di Detroit sono stati compiuti svariati reati e un nuovo nemico sta minacciando l’ordine pubblico. La tua indagine ti condurrà al cuore di un losco progetto, in una storia originale ambientata nei film RoboCop 2 e 3. Esplora ambientazioni iconiche e incontra volti familiari del mondo di RoboCop. Peter Weller, l’attore originale, si è prestato come doppiatore del cyber-poliziotto.

RoboCop: Rogue City è disponibile per Xbox Series X/S, PS5 e PC.

Many citizens have been asking about a New Game + for RoboCop: Rogue City. We've heard you.

So stay tuned for more information on this topic in the weeks to come.

Until then: Stay out of trouble 🫡 pic.twitter.com/UyAZmcNyE8

— RoboCop: Rogue City – OUT NOW (@RoboCopRC) January 3, 2024