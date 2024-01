Prince of Persia the Lost Crown: rivelati i requisiti per PC, gira a 4K e 120 fps su PS5 e Series

Ubisoft ha rivelato i requisiti per PC di Prince of Persia the Lost Crown. Tutte le configurazioni richiedono Windows 10/11 a 64 bit, DirectX 11 e 30 GB di spazio di installazione per il titolo. Si stima che il gioco duri 25 ore. Sulle console di ultima generazione lo scroller laterale supporta 4K/120 FPS su Xbox Series X e PS5 (con un monitor compatibile). Funziona a 1440p/60 FPS su Xbox Series S, mentre Xbox One X e PS4 Pro forniscono 4K/60 FPS. PS4 e Xbox One lo eseguono a 1080p/60 FPS, che anche Nintendo Switch offre quando è agganciato. La piattaforma Nintendo fornisce un rispettabile 720p/60 FPS in modalità portatile.

L’esecuzione del gioco su PC gira a 1080p/60 FPS e qualità Normale richiede un Intel Core i5-4460 3,4 GHz o AMD Ryzen 3 1200 3,1 GHz, una Nvidia GeForce GTX 950 (2 GB VRAM) o AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM) e 8 GB di RAM. Per eseguirlo a 1440p/60 FPS e alta qualità è necessario un Core i7-6700 3,4 GHz o AMD Ryzen 5 1600 3,2 GHz, una GeForce GTX 960 (4 GB VRAM) o AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM) e 8 GB RAM. Anche l’esecuzione del titolo a 4K/60 FPS e impostazioni Ultra richiede solo un Core i7-6700 3,4 GHz o AMD Ryzen 5 1600 3,2 GHz, una GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) o AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB VRAM) e 8 GB RAM. Di seguito una panoramica tramite la pagina Nintendo:

Tuffati in un entusiasmante e affascinante platform d’azione e avventura ambientato in una versione mitologica dell’antica Persia, dove potrai manipolare i confini del tempo e dello spazio. Vesti i panni dell’abile spadaccino Sargon e cresci fino a diventare una leggenda padroneggiando il combattimento acrobatico e sbloccando progressivamente nuovi poteri temporali e super abilità speciali. Sfrutta i poteri temporali insieme alle abilità di combattimento e acrobatiche per eseguire combo letali e sconfiggere le creature mitologiche e i nemici corrotti dal tempo. Scopri un mondo maledetto ispirato all’antica Persia colmo di incredibili attrazioni ed esplora una serie di biomi altamente dettagliati, ognuno caratterizzato da una precisa identità e popolato dalle proprie insidie e meraviglie.

Prince of Persia: The Lost Crown verrà lanciato il 18 gennaio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.