Final Fantasy VII Rebirth: pubblicate nuove informazioni sull’esplorazione

Final Fantasy VII Rebirth sembra essere un gioco molto più espansivo rispetto al suo predecessore. Si dice che la sola storia principale duri circa 40 ore, mentre Square Enix afferma che con i contenuti secondari inclusi, può arrivare fino a oltre 100 ore. Parlando in un’intervista con Game Informer, gli sviluppatori hanno parlato della mappa di gioco. Secondo Tetsuya Nomura, riportare la mappa del mondo, che non è stata inclusa in un gioco della serie da Final Fantasy IX del 2000, era qualcosa su cui il team di sviluppo aveva insistito. Di seguito la dichiarazione:

Da quando la mappa del mondo è scomparsa, ho avuto davvero questa strana sensazione. Ho sempre pensato che fosse strano senza una mappa del mondo. Ho pensato che non si potesse davvero avere un gioco di ruolo senza una mappa del mondo, in particolare per Final Fantasy VII, per vivere appieno questo mondo, dobbiamo avere una mappa del mondo. Non possiamo farne a meno!

Articoli Consigliati Granblue Fantasy Relink: la demo sarà disponibile il 12 gennaio, rumor Prince of Persia the Lost Crown: rivelati i requisiti per PC, gira a 4K e 120 fps su PS5 e Series

Yoshinori Kitase ha dichiarato:

A partire da Final Fantasy X, quando siamo entrati in questo mondo 3D in tempo reale, è stato allora che lo sviluppo della mappa del mondo è cessato o si è interrotto in una certa misura.

Lo stesso Hamaguchi ha continuato parlando di ciò che offrirà la mappa del mondo di Final Fantasy VII Rebirth, dicendo che i giocatori potranno “creare queste diverse avventure e intraprendere i propri viaggi in base ai propri interessi”. In precedenza, Hamaguchi aveva affermato che Square Enix si è ispirata a The Witcher 3 per i contenuti secondari di Rebirth, con particolare enfasi posta sulla narrazione guidata dai personaggi attraverso i contenuti opzionali. Recentemente, gli sviluppatori di Final Fantasy VII Rebirth hanno anche parlato del ruolo ampliato di Sephiroth nel gioco e di come una scena chiave del gioco originale sorprenderà anche i fan di lunga data.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.