Pokemon GO: nuovi elementi avatar a tema drago firmati dal brand Fendi

Pokemon GO introduce nuovi elementi avatar a tema drago firmati dal brand di moda Fendi. Questo si inserisce nell’ambito della collaborazione tra The Pokémon Company e il prestigioso marchio di moda di lusso Fendi, insieme all’iconico designer Hiroshima Fujiwara di Fragment, per celebrare l’Anno del Drago. Gli Allenatori potranno accedere gratuitamente ai nuovi oggetti avatar presso i PokéStop sponsorizzati da Fendi e in specifici punti vendita Fendi.

Facendo girare i tabelloni dei PokéStop di Fendi, gli Allenatori saranno premiati con due oggetti avatar unici FENDI x FRGMT x POKÉMON: un cappello e una T-shirt con sopra ritratto il Pokémon Dragonite. Inoltre, tramite questo link e utilizzando il codice “FENDIxFRGMTxPOKEMON” gli Allenatori potranno ottenere un’esclusiva felpa FENDI x FRGMT x POKÉMON per personalizzare il proprio avatar. La collezione di abbigliamento e accessori FENDI x FRGMT x POKÉMON sarà disponibile in selezionate boutique Fendi in tutto il mondo e sul sito ufficiale di Fendi qui a partire dal 4 gennaio 2024. Di seguito il comunicato tramite il sito ufficiale:

Per celebrare l’anno del drago, gli oggetti per avatar basati sulla collezione FENDI x FRGMT x POKÉMON saranno disponibili per gli Allenatori e le Allenatrici di tutto il mondo. Cliccate su questo link e usate il codice FENDIxFRGMTxPOKEMON per ottenere una felpa FENDI x FRGMT x POKÉMON esclusiva per il vostro avatar. Dal 4 gennaio 2024, saranno disponibili anche dei Pokéstop speciali sponsorizzati da Fendi presso determinati popup store e punti vendita di Fendi che partecipano a questa iniziativa. Facendo girare i dischi dei Pokéstop otterrete due oggetti per avatar FENDI x FRGMT x POKÉMON esclusivi: un cappello e una T-shirt.

Pokemon GO è disponibile su dispositivi mobile. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.