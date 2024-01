Dell Technologies: ecco i nuovi monitor pensati per la vista

Dell Technologies presenta il primo monitor 5K da 40 pollici al mondo certificato per un comfort visivo a cinque stelle: il monitor Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub (U4025QW). Dopo nove anni di leadership nel settore dei monitor per PC, Dell amplia ancora i confini dell’innovazione dei display: pensato per i professionisti che necessitano di nitidezza e di colori straordinari, questo monitor curvo ultrawide certificato VESA Display HDR 600 è dotato di tecnologia IPS Black Panel per un maggiore contrasto cromatico e dettagli intricati con risoluzione 5K (5120×2160). Trovate qui maggiori informazioni su Dell Technologies.

Preservare la salute degli occhi con il nuovo monitor UltraSharp

I monitor UltraSharp di Dell sono i primi a vantare la certificazione TUV Rheinland a cinque stelle per il comfort degli occhi, un nuovo standard industriale che aiuta a ridurre l’affaticamento della vista. Ciò ha permesso di ottenere tre importanti risultati:

Raddoppiare la frequenza di aggiornamento, passando da 60Hz a 120Hz, per offrire immagini in movimento più fluide e nitide.

Integrare un sensore di luce ambientale per regolare automaticamente la luminosità dello schermo e la temperatura del colore in base alle condizioni di luce ambientale. Studi recenti hanno dimostrato che ciò può ridurre la frequenza dei segni di affaticamento degli occhi dal 7% al 17% rispetto a uno schermo che mantiene una luminosità costante.

Migliorare Dell ComfortView Plus riducendo l’esposizione nociva alla luce blu con una retroilluminazione LED più avanzata, passando da un’esposizione del 50% a meno del 35%. Le ricerche dimostrano che ciò può ridurre i segni di affaticamento degli occhi dell’8% dopo 50 minuti di attività di ricerca.

Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub Monitor (U4025QW), a partire da €2,399.99 (US); disponibile a livello mondiale dal 27 febbraio 2024. Dell Ultrasharp 34 Curved Thunderbolt Hub Monitor (U3425WE), a partire da €1,019.99 (US); disponibile a livello mondiale dal 27 febbraio 2024. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.