Star Trek DS9: trentuno anni per la serie cult

Star Trek DS9 compie trentuno anni, un traguardo notevole per una delle serie cult di Star Trek degli anni novanta, ambientata nello stesso periodo delle altrettanto note Star Trek: The Next Generation e Star Trek: Voyager. Si tratta della terza serie live action dedicata all’universo di Star Trek, il cui nome completo è Star Trek: Deep Space Nine. Una serie che propone, per la prima volta all’interno del franchise, un setting completamente nuovo, spostandosi dalla classica nave stellare Enterprise su una base spaziale, persino non costruita dalla Federazione, ma bensì da una specie aliena extra-federale, ovvero i malvagi cardassiani, con l’originale nome di Terok Nor. Questo avamposto viene infatti ceduto alla Federazione in seguito all’occupazione da parte di Cardassia di Bejor, i cui abitanti originali, i bejoiani, sono una chiara citazione del popolo ebraico, oppresso dai nazisti. Un tema forte, dunque, che si va ad unire ad una narrazione complessa, spesso anche molto cupa, che spazia tra etica, religione e scienza, con episodi indimenticabili, e che si va a differenziare parecchio dalla fantascienza positiva e rassicurante proposta in precedenza.

Per molti trekker la serie Star Trek DS9 rappresenta tuttora una delle vette narrative più alte toccate dal franchise, oltre che una delle più originali. Il tema della stazione spaziale era in realtà già stato proposto a Paramount da J.Michael Straczynski, col progetto di una nuova serie, poi non accettata, che è stata infine prodotta dall’autore separatamente, col nome di Babylon 5. Una serie, ricordiamolo, altrettanto eccezionale, che consigliamo di vedere se non la conoscete. Star Trek DS9 viene inizialmente ideata da due veterani del franchise, Rick Berman e Michael Piller, già noti per il loro lavoro su TNG, ma è solo con l’arrivo del nuovo showrunner Ira Stephen Behr che la serie assume i connotati che l’hanno resa un vero cult tra gli appassionati di fantascienza, con personaggi indimenticabili come Sisko, Kira, Bashir, Dax, Odo e Quark, oltre al grande ritorno di due volti noti proprio di TNG, ovvero O’Brien e Worf. Deep Space Nine ha debuttato sugli schermi televisivi statunitensi esattamente trentuno anni fa, il 3 Gennaio 1993, proseguendo per sette eccezionali stagioni, fino al 1999, e rappresenta il canto del cigno degli anni novanta per il franchise, che recentemente, come abbiamo detto in questa pagina, sta vivendo una seconda giovinezza. Se vi siete avvicinati a Star Trek da poco con una o più serie attuali, vi consigliamo di recuperarla.