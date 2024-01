Tetris: giornalista Sky News inglese criticata per aver consigliato a Blue Scuti di “andare all’aria aperta”

Pochi giorni fa, il tredicenne di Oklahoma Willis Gibson (conosciuto come Blue Scuti), è riuscito nella storica impresa di essere la prima persona in assoluto (IA quindi esclusa) ad aver battuto il primo Tetris su NES, raggiungendo il famoso “kill screen” che causa il crash del gioco (qui il video, dal canale YouTube Classic Tetris).

Aveva dichiarato Vince Clemente, presidente del Classic Tetris World Championship:

“Non è mai stato fatto da un essere umano prima d’ora. È fondamentalmente qualcosa che tutti pensavano fosse impossibile fino a un paio di anni fa”.

Però, un’emittente ha attirato l’attenzione più di altre per il modo in cui la presentatrice è sembrata prendere in giro l’impresa di Gibson.

La giornalista della versione inglese di Sky News, Jayne Secker, 51 anni, si è occupata della storia durante una trasmissione in diretta oggi giovedì 4 gennaio. Alla fine del segmento, Secker è sembrata uscire dal copione, volendo dare il suo punto di vista: “Come madre, vorrei solo dire di allontanarsi dallo schermo, uscire, prendere un po’ d’aria fresca. Battere Tetris non è un obiettivo di vita”.

Non sorprende che il filmato di Sky News, ripreso da Chris Scullion di VGC, abbia attirato le critiche di molti membri di alto profilo dell’industria dei videogiochi sui social media.

Bhavina Bharkhada, responsabile delle comunicazioni dell’UKIE, l’ente di categoria dell’industria videoludica britannica, ha scritto: “La cosa assurda di come è stata trattata la notizia è che se si fosse trattato, per esempio, di un bambino campione di scacchi, avremmo tutti festeggiato – sarebbero stati persino invitati a Downing Street per giocare a scacchi”.

Becky Frost di Rare ha commentato: “Battere Tetris non è un obiettivo di vita”… sì, per te, Sandra. Quanti record mondiali avevi stabilito a 13 anni? Che modo meschino, compiaciuto e orribile di sminuire i risultati di questo ragazzo. Come MoTheR sarei molto orgogliosa. Ci sono volute abilità e determinazione, un ottimo lavoro!”.

Il community manager di Sumo Digital, Jimmy Bowers, ha scritto: “Come papà, posso tranquillamente dirvi che se Kit avesse battuto un gioco imbattibile e stabilito un record mondiale a 13 anni sarei stato incredibilmente orgoglioso. Quel commento è stato così obsoleto e di pessimo gusto per aver praticamente preso a pugni un bambino che sono quasi senza parole”.

Molti utenti hanno notato che la stessa madre di Gibson, un’insegnante di scuola, aveva già commentato pubblicamente il suo sostegno alla carriera agonistica di suo figlio a Tetris.

“In realtà mi sta bene”, ha dichiarato al New York Times. Lui fa anche altre cose oltre a giocare a Tetris, quindi non è stato così difficile dire “ok”. È stato più difficile trovare un vecchio televisore a tubo catodico che dire: ‘Sì, possiamo farlo per un po””.

Qui sotto potete vedere il tweet di Chris Scullion con il video della presentatrice di Sky News, Jayne Secker.