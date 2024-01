Il sequel di Lies of P userà l’Unreal Engine 5?

Lies of P è stato uno dei giochi di spicco in un anno ricco di classici istantanei, fornendo quella che molti hanno considerato la migliore esperienza simile a quella dei Souls in un gioco non sviluppato da FromSoftware. Visto il successo di critica e commerciale che questo RPG d’azione ha riscosso, non è stata una sorpresa quando lo sviluppatore Neowiz ha annunciato a novembre di essere al lavoro su un sequel, e ora potrebbe essere emersa un’altra interessante notizia sul suo sviluppo.

Secondo un annuncio di lavoro pubblicato sul sito ufficiale di Neowiz (via @IdleSloth84_ su Twitter), Lies of P 2 (o qualunque sia il suo nome finale) sarà sviluppato su Unreal Engine 5. L’annuncio, che riguarda un pianificatore dello sviluppo del sequel, afferma che il gioco “offrirà una grafica di prim’ordine, un level design approfondito e un’intensa esperienza d’azione”.

L’originale Lies of P è stato realizzato con l’Unreal Engine 4 ed era un gioco davvero impressionante, quindi la decisione dello sviluppatore di passare all’iterazione successiva del motore per la produzione del sequel potrebbe non essere necessariamente una sorpresa.

Il sequel, ovviamente, è ancora lontano, ma con Neowiz che sta lavorando anche ai contenuti scaricabili per il primo gioco, i fan hanno comunque molto da aspettarsi.

Lies of P è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.