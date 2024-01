Steam: nel 2023 record di giochi pubblicati, oltre 14 mila

Numeri da record per Steam nell’anno appena concluso.

Secondo i dati del sito indipendente di analisi SteamDB, nel 2023 sono stati pubblicati 14.535 giochi sulla piattaforma, circa 2.000 in più rispetto al 2022.

Secondo la società di analisi di mercato Circana, il dato più vicino a quello di qualsiasi altra piattaforma negli Stati Uniti è rappresentato dai 2.360 giochi usciti su Switch, sempre nel corso dello scorso anno.

In soli cinque anni, Steam è passato dal rilascio di 8.134 giochi nel 2019 agli oltre 14 mila dello scorso, con un plus di più di 6.000.

E la situazione non sembra mostra segni di rallentamento, visto che in questi primi 4 giorni di 2024 il negozio ha già rilasciato 80 giochi. Generalmente non si fanno moltiplicazioni di un piccolo periodo in uno più grande, ma se questa cadenza dovesse continuare, quest’anno verrebbero rilasciati sulla piattaforma quasi 29.000 giochi.

Le ragioni dell’enorme aumento del numero di uscite sulla piattaforma sono da ricercare nella maggiore democratizzazione degli strumenti di sviluppo dei giochi e da un controllo sicuramente più leggero da parte di Valve.

Quest’ultima cosa ha portato molti giocatori a lamentarsi del fatto che la piattaforma è diventata ostica da navigare e che le novità di qualità si perdono nella mischia contro le ondate di giochi di qualità ritenuta più bassa, in casi anche discutibile.

Una lamentela simile è stata rivolta all’eShop di Nintendo, che ha pubblicato oltre 2000 giochi nel 2023. Anche se si tratta di una frazione del numero enorme di uscite di Steam, l’elevato numero di titoli “shovelware” che appaiono settimanalmente sulla piattaforma ha spinto i giocatori a chiedere a Nintendo di fare di più per curare la piattaforma.

Qui sotto il tweet dell’analista Mat Piscatella di Circana. A questo link invece, i vincitori dei premi di Steam 2023.

According to @WeAreCircana 's own @SilvaStandard , the closest any other platform has come in the US is the 2,360 games released on Switch, also in 2023.

14,000 is a lot.

"Steam breaks another annual record, launching more than 14,000 games in 2023" https://t.co/f0VlXy7vfl

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) January 3, 2024