GeForce Now: NVIDIA inaugura il 2024 con tanti nuovi titoli

NVIDIA inaugura l’inizio del 2024 con tanti titoli in arrivo su GeForce NOW: 46 nuovi giochi Xbox per PC in cloud e 21 nuovi titoli in arrivo nel mese di gennaio.

Per il GFN Thursday, 21 nuovi giochi stanno arrivando nel cloud. I gamer potranno popolare The Finals di Embark Studios, come anche i titoli che saranno lanciati nel mese di gennaio, tra cui Enshrouded, Prince of Persia: The Lost Crown e molti altri.

The Finals include RTX ON per l’illuminazione e le immagini più cinematografiche per gli utenti Ultimate e Priority.

Questo titolo capeggia la lista dei nuovi giochi supportati nel cloud questa settimana:

· Dishonored, per Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia (Steam)

· The Finals (Steam)

· Redmatch 2 (Steam)

· Scorn (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

· Sniper Elite 5 (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Qui sotto i titoli per il resto di gennaio:

· War Hospital (Nuovo rilascio su Steam, 11/01)

· Prince of Persia: The Lost Crown (Nuovo rilascio su Ubisoft, 18/01)

· Turnip Boy Robs a Bank (Nuovo rilascio su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 18/01)

· Stargate: Timekeepers (Nuovo rilascio su Steam, 23/01)

· Enshrouded (Nuovo rilascio su Steam, 24/01)

· Bang-On Balls: Chronicles (Steam)

· Firefighting Simulator – The Squad (Steam)

· Jected – Rivals (Steam)

· The Legend of Nayuta: Boundless Trails (Steam)

· RAILGRADE (Steam) · Redmatch 2 (Steam)

· Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Steam)

· Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice (Steam)

· Solasta: Crown of the Magister (Steam)

· Survivalist: Invisible Strain (Steam)

· Witch It (Steam)

· Wobbly Life (Steam)

Su NVIDIA special address al CES l’8 di gennaio, alle 17, ci saranno le ultime novità sui giochi, GeForce NOW e molto altro ancora.

Qui sotto l’elenco completo dei 46 nuovi giochi che NVIDIA ha aggiunto per Xbox e PC in cloud:

· AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Amazing Cultivation Simulator (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· The Anacrusis (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Age of Wonders 4 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Before We Leave (Xbox, disponibile sul Microsoft Store)

· Century: Age of Ashes (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Chorus (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Control (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Darksiders III (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Destroy All Humans! (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Disgaea 4 Complete+ (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Edge of Eternity (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Europa Universalis IV (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Evil Genius 2: World Domination (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Fae Tactics (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Farming Simulator 17 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· The Forgotten City (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Human Fall Flat (Xbox, available on PC Game Pass)

· Immortal Realms: Vampire Wars (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Lethal League Blaze (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Martha is Dead (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Matchpoint – Tennis Championships (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Maneater (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· The Medium (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Metro Exodus (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Mortal Shell (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· MotoGP 20 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Moving Out (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· MUSYNX (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Neon Abyss (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

· Observer: System Redux (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Pathologic 2 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· The Pedestrian (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Raji: An Ancient Epic (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Recompile (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Remnant: From the Ashes (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

· Remnant II (Xbox, disponibile PC Game Pass)

· Richman 10 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Sable (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· SpellForce 3: Soul Harvest (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Surgeon Simulator 2 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Sword and Fairy 7 (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

· Tainted Grail: Conquest (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Tinykin (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Worms W.M.D (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

· Worms Rumble (Xbox, disponibile su Microsoft Store)