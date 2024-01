Epic Games Store: Marvel’s Guardian of the Galaxy è gratuito fino all’11 gennaio

Il nuovo titolo gratuito dell’Epic Games Store è ora disponibile. Si tratta di Marvel’s Guardian of the Galaxy, action-adventure sviluppato da Eidos Montreal, basato sulla serie Marvel e uscito nel 2021: è possibile scaricarlo gratuitamente fino alle 17:00 dell’11 gennaio, quando sarà sostituito da Sail Fort (che sarà a sua volta disponibile dall’11 al 18 gennaio).

Questa la descrizione dalla pagina Epic Games Store:

The Last of Us Part II Remastered: per uno sviluppatore la modalità “no return” non è per deboli di cuore

Attiva gli stivali-razzo di Star-Lord per una folle corsa nel cosmo in questo gioco d’azione in terza persona, una nuova avventura di Marvel’s Guardians of the Galaxy. Insieme agli imprevedibili Guardiani, affronta una situazione esplosiva dopo l’altra, con personaggi originali e vecchie conoscenze Marvel in lotta per il destino dell’universo. Puoi farcela. Forse.

GUIDA I GUARDIANI DELLA GALASSIA

Vesti i panni di Star-Lord e combatti con uno stile sfrontato oltre ogni limite che sfrutta pistole elementali, calci acrobatici con gli stivali-razzo e attacchi di gruppo. Con i Guardiani al tuo fianco, impartisci gli ordini per schiacciare gli avversari con attacchi personalizzati. Durante il viaggio dovrai affrontare le conseguenze delle tue scelte, con risultati a volte divertenti, a volte del tutto inaspettati.

UNA STORIA INEDITA

La banda di leggendari disadattati che hai appena messo insieme dovrà salvare l’universo in un’interpretazione inedita, ma fedele, dei Guardiani della Galassia. Chissà come, hai avviato una serie di eventi catastrofici che ha dato inizio a una folle corsa tra pianeti incredibili, abitati da iconici personaggi Marvel. Ascolta a tutto volume la raccolta di successi anni ’80 e preparati a ballare.

DA SBANDATI A SUPEREROI

Sei l’unico in grado di tenere uniti gli imprevedibili Guardiani, ma devi perfezionare in fretta le tue capacità di comando. Vagando nel cosmo, condividerai gioie e dolori con questa specie di strana famiglia al tuo fianco. Qualunque cosa vi aspetti, sai già che sarà un’esperienza pazzesca.

Qui sotto il tweet di Epic Games Store (il tweet dice 10 gennaio, ma lo store indica l’11), ricordando che ieri era disponibile gratuitamente A Plague Tale Innocence.

We have one more gift up our sleeves 🫣

Guardians of the Galaxy is FREE until January 10! 🛸🪐 https://t.co/DaVzNGWIPg pic.twitter.com/MOpqx7R1in

— Epic Games Store (@EpicGames) January 4, 2024