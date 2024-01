The Last of Us Part II Remastered: per uno sviluppatore la modalità roguelike “non è adatta ai deboli di cuore”

Una delle novità che saranno presenti nella The Last of Us Part II Remastered, in arrivo su PlayStation 5 il 19 gennaio, sarà No Return. modalità survival roguelike con una serie di personaggi giocabili tra cui scegliere, alcuni dei quali utlizziabili per la prima volta nel franchise (come ad esempio Dina e Lev), ognuno con caratteristiche proprie che si adattano a diversi stili di gioco.

In attesa dell’uscita, uno sviluppatore di Naughty Dog si è espresso sui social media per sottolineare quanto sarà difficile questa nuova modalità.

“Non adatto ai cuori deboli”

Su X, Del Walker, Senior Character Artist del team californiano, ha parlato della nuova modalità che arriverà in The Last of Us Part II Remastered il 19 gennaio, quando uscirà per PlayStation 5. E ha sottolineato che sarà decisamente impegnativa. Queste le sue parole:

“Non penso che voi ragazzi siate pronti per quanto sarà stressante la modalità survive per il nostro TLOU2 remastered. Non adatto ai deboli di cuore”

Walker cita poi il breve filmato di 30 secondi pubblicato recentemente dalla stessa Naughty Dog, dove si vede Ellie combattere (anche con la tuta da astronauta) e dove compaiono altri personaggi: Joel, Tommy, Lev, Yara, Dina, Jesse, Manny e Mel. Come scritto nel post, “sarà possibile passare dal crafting, allo shooting e al corpo a corpo con facilità per sopravvivere in questa modalità roguelike.”

Qui sotto potete vedere il tweet di Del Walker con le sue dichiarazioni e il video della nuova modalità in arrivo.