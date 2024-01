Cybepunk 2077: Phantom Liberty supera 5 milioni di unità vendute

CD Projekt RED ha annunciato un traguardo importante per Phantom Liberty, contenuto aggiuntivo di Cyberpunk 2077: nei poco più dei tre mesi dal lancio (avvenuto il 26 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S) il DLC ha infatti superato le 5 milioni di copie vendute.

Ricordiamo che il gioco base Cyberpunk 2077 è stato pubblicato su PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG e Stadia il 10 dicembre 2020, seguito dalle versioni PlayStation 5 e Xbox Series il 15 febbraio 2022, con la Ultimate Edition, contenente gioco base e DLC, arrivata a dicembre. CD Projekt RED aveva riferito ad ottobre 23 che le vendite totali del gioco avevano superato i 25 milioni.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale di CD Projeckt che annuncia il traguardo raggiunto da Phantom Liberty.

Over 5 million agents have infiltrated Dogtown! 😱

Thank you for all your support — and good luck on your mission. ❤ pic.twitter.com/zXT3SZlvwL

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) January 4, 2024