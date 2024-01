Hideo Kojima afferma di andare controcorrente, Overdose è molto simile a Boktai

Quando trapelò per la prima volta il titolo Overdose, si credeva che la nuova IP di Kojima Productions sarebbe stata un titolo horror, anche se con i colpi di scena caratteristici del regista Hideo Kojima (e potenzialmente correlato a Death Stranding ). Tuttavia, quando viene rivelato come OD, sembra che le cose siano molto più complicate di quanto inizialmente creduto. Lo sviluppatore ha registrato termini come Social Scream System e Social Stealth e ha confermato di utilizzare la tecnologia nativa del cloud di Xbox. Non abbiamo ancora notizie ufficiali sul gameplay di OD, tuttavia, Hideo Kojima ha fornito informazioni su come il suo sviluppo va controcorrente rispetto ai titoli attuali. Su Twitter ha affermato:

Sembra che mi sia stato riconosciuto creando giochi che vanno contro la corrente dei tempi, come i giochi ‘nascondino’ in cui ti intrufoli in un edificio senza essere scoperto dal nemico, o i ‘giochi di consegna’ dove ti piace muoverti in un mondo aperto. Per me, il gioco più sperimentale è stato ‘sconfiggere i vampiri fuori casa’ utilizzando la luce del sole intorno a te. Ha incontrato una forte opposizione da parte del personale e anche all’interno dell’azienda. In questo senso, ‘ OD ‘ è altrettanto diverso.

Il titolo a cui si fa riferimento è Boktai: The Sun Is in Your Hand per Game Boy Advance, che utilizzava un sensore unico per la luce solare. Era una meccanica fondamentale per i combattimenti, al punto che i giocatori sarebbero stati svantaggiati di notte. Anche se Kojima non sta dicendo che in Overdose si potrà utilizzare la stessa meccanica.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

