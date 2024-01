GamesVillage x Twitch: parte un nuovo anno ricco di contenuti

Il 2024 è arrivato e dopo un breve periodo di feste natalizie, il nostro canale Twitch si appresta a tornare in attività con tante dirette settimanali e contenuti pronti ad intrattenere ogni spettatore che ci seguirà. Da oggi, lunedì 8 gennaio 2024, la programmazione di GamesVillage riparte più ricca che mai, con tante novità e graditissimi ritorni!

GamesVillage x Twitch: il ritorno del GamesVillage Talk

Il GamesVillage Talk torna ad essere protagonista: il dinamico trio composto da Domenico De Rosa, Marco Lucio Papaleo e Mattia Sergio, vi aspetta ogni venerdì dalle 16:00 alle 17:00 con gli argomenti più caldi, importanti e interessanti della settimana. Saranno 60 minuti intensi dove parleremo di videogiochi a 360°: gli spettatori potranno partecipare al nostro talk show commentando o ponendo domande tramite la chat del nostro canale!

Articoli Consigliati Exodus: pubblicati nuovi dettagli sulla scelta del giocatore e i finali Princess Peach Showtime! è stato valutato dall’ESRB

Due nuovi format fissi

Una novità che invece entra a far parte ufficialmente e con regolarità all’interno della nostra programmazione Twitch saranno i “Q&A” legati ai titoli più importanti in arrivo sul mercato: quando gli embarghi sulle recensioni arriveranno a scadenza, saremo pronti a parlarvi dei giochi in questione insieme ai recensori che ne hanno curato la copertura. Occhio alla nostra programmazione!

Altro format “new-entry” del canale Twitch del nostro sito è “GamesVillage Express”: il nostro Salvatore Cardone vi porterà in giro per il mondo attraverso i videogiochi, esplorando paesi ed epoche mitologiche e leggendarie. Chi propone la miglior New York videoludica? Quale gioco ci fa vivere meglio il Giappone Feudale? L’Italia nei videogiochi è stata dipinta bene? Allacciate le cinture, perché il viaggio sta per partire!

Gameplay e live reaction!

Ovviamente, grande spazio nella nostra programmazione verrà dato ai gameplay: EA Sports FC 24, eFootball, Call of Duty, Apex Legends, Fortnite, Marvel’s Snap e Diablo 4 saranno soltanto alcuni dei giochi che vi proporremo a rotazione sul nostro canale Twitch. Non mancheranno i Let’s Play dei nuovi giochi appena pubblicati (sdoganati dalla scadenza degli rispettivi embarghi streaming), così come maratone e mini-maratone… e occhio ai DROP!

Come sempre, seguiremo e commenteremo in livestreaming tutti gli eventi e le presentazioni più importanti che verranno proposti dai vari publisher e team di sviluppo: si partirà con i nostri classici pre-show, passando poi alle reaction e ai commenti in diretta degli eventi, per poi chiudere le live con i consueti post-show e saluti finali.

GamesVillage x Twitch x YouTube: seguiteci e… supportateci!

Ma vi avevamo promesso novità: da quest’anno sarà possibile recuperare le nostre dirette più importanti sul nostro canale YouTube: i VOD delle nostre live verranno infatti caricati su YouTube, in modo tale che possiate recuperarli e vederli con la dovuta calma e senza il rischio che possano essere cancellati da Twitch. Restate sintonizzati, perché abbiamo ancora diverse novità ancora da annunciare!

Se volete entrare a far parte della community di GamesVillage, è semplicissimo: basta cliccare sul Cuoricino Viola presente sul nostro canale Twitch per diventare nostri FOLLOWER e avere la possibilità di accedere alla chat del canale. Cliccando sulla Campanella invece attiverete le notifiche e saprete sempre quando saremo in diretta con i nostri contenuti. Infine, se vi va di darci supporto, potete abbonarvi al canale Twitch di GamesVillage (vi ricordiamo che collegando il vostro account Twitch ad Amazon Prime, l’abbonamento mensile è gratuito). Dunque, siamo pronti a regalarvi un nuovo anno ricco di contenuti… sarete dei nostri?

I nostri streamer:

Domenico De Rosa

Marco Lucio Papaleo

Salvatore Cardone

Mattia Sergio

Alessandro Adinolfi

Daniele Di Clemente

Direttore GamesVillage – Marco Accordi Rickards