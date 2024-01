Genshin Impact: trailer di presentazione su Chevreuse

La versione 4.3 di Genshin Impact, intitolata Rose e Moschetti, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme. L’aggiornamento include due nuovi personaggi giocabili. Navia, la rinomata presidentessa della Spina di Rosula, e Chevreuse, la capitana della Pattuglia Speciale. Oltre ai diversi mini giochi, la Festa di Fontinalia verrà celebrata con un Cinefestival unico che, oltre a offrire divertimento e attività interessanti, onora la tradizione di commemorare i leggendari cavalieri di Loch che accolsero a Fontaine l’Archon di Hydro, Egeria. Inoltre, I fratelli Kamisato, il viaggiatore e Chiori, la rinomata stilista della Boutique Chiori, formeranno un gruppo inaspettato guidato da Furina per lavorare su un film.

Hoyoverse ha pubblicato il trailer di presentazione, intitolato “Bersaglio colpito”, del nuovo personaggio a quattro stelle Chevreuse, capitana della Pattuglia Speciale. Il suo lavoro e quello della sua pattuglia consiste nel catturare i criminali più pericolosi. Il video presenta anche le abilità del personaggio. Trovate maggiori informazioni qui. Di seguito una panoramica del trailer:

Articoli Consigliati Prince of Persia the Lost Crown: il nuovo trailer mette in evidenza le impostazioni di accessibilità e difficoltà Hideo Kojima afferma di andare controcorrente, Overdose è molto simile a Boktai

Avere a che fare con i malfattori richiede sempre approcci particolari, motivo per cui la Pattuglia speciale di sicurezza e sorveglianza costituisce probabilmente l’organizzazione del Palais Mermonia meno rispettosa delle leggi. Ma non c’è nulla da temere, i proiettili di Chevreuse seguiranno sempre il principio di Giustizia a lei tanto caro.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.