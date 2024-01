Prince of Persia the Lost Crown: il nuovo trailer mette in evidenza le impostazioni di accessibilità e difficoltà

Per Prince of Persia: The Lost Crown, lo sviluppatore Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer, intitolato Accessibility Deep Dive, che mette in evidenza le opzioni di accessibilità e le modalità di difficoltà. Si è cercato di essere il più accessibile possibile fin dall’inizio del progetto, il che significava assenza di QTE o feedback basati sui colori e presenza sempre di testo di grandi dimensioni nei dialoghi. Date un’occhiata ai requisiti di gioco qui.

In termini di opzioni, i giocatori possono scegliere la modalità a contrasto elevato (la prima per qualsiasi titolo Ubisoft), regolare la scala dell’HUD, abilitare un carattere di testo alternativo e molto altro. Anche le impostazioni di difficoltà sono molto granulari, con i giocatori in grado di personalizzare il danno ambientale, la salute del nemico, la finestra di schivata e la difficoltà di parata e molto altro. Ci sono anche funzionalità di qualità della vita come Memory Shards: screenshot di luoghi visualizzabili sulla mappa. Ci vuole un po’ di tempo per memorizzare luoghi inaccessibili da rivisitare in seguito quando i giocatori ne avranno i mezzi. Grazie al cross save nel cloud è possibile utilizzare il cross platform. Di seguito una panoramica tramite la pagina Nintendo:

Tuffati in un entusiasmante e affascinante platform d’azione e avventura ambientato in una versione mitologica dell’antica Persia, dove potrai manipolare i confini del tempo e dello spazio. Vesti i panni dell’abile spadaccino Sargon e cresci fino a diventare una leggenda padroneggiando il combattimento acrobatico e sbloccando progressivamente nuovi poteri temporali e super abilità speciali. Sfrutta i poteri temporali insieme alle abilità di combattimento e acrobatiche per eseguire combo letali e sconfiggere le creature mitologiche e i nemici corrotti dal tempo. Scopri un mondo maledetto ispirato all’antica Persia colmo di incredibili attrazioni ed esplora una serie di biomi altamente dettagliati, ognuno caratterizzato da una precisa identità e popolato dalle proprie insidie e meraviglie.

Prince of Persia: The Lost Crown verrà lanciato il 18 gennaio per Xbox Series X/S, PS4, PS5, Xbox One, PC e Nintendo Switch.