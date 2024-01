Monster Hunter: tanti annunci in arrivo per il 20° anniversario

Il producer Ryozo Tsujimoto, nel messaggio di inizio anno di Monster Hunter, ha parlato dei futuri piani per la serie. Iniziando con il prossimo titolo Monster Hunter Wilds, confermato per il rilascio nel 2025, con un nuovo trailer in arrivo durante l’estate 2024, probabilmente durante il Summer Game Fest o la gamescom. La seria a marzo celebra il suo ventesimo anniversario e per festeggiarlo saranno condivisi a marzo i risultati del concorso “Hunter’s Choice-Top Monsters” insieme a tre speciali illustrazioni dei mostri scelti. Potete trovare maggiori informazioni qui.

Il franchise è iniziato con un videogioco del 2005 per PlayStation 2; da allora la serie ha ricevuto adattamenti e pubblicazioni per una moltitudine di console, sia da tavolo che portatili, nonché per PC. Ogni generazione è formata da un capitolo, generalmente numerato, e dalle diverse versioni espanse derivate da esso; ogni nuovo capitolo della serie introduce diverse innovazioni al format preesistente, oltreché nuovi mostri, location, armi ed armature inediti. Nell’universo di Monster Hunter si trovano molti animali comuni anche sulla Terra, alcuni con diverse caratteristiche, ed altri inventati o ispirati a mostri leggendari (come le viverne, chiamate Wyvern). I mostri sono molto diversi tra loro per aspetto, dimensioni, temperamento e punti di forza, e a seconda di questi possono essere più o meno facilmente catturati, uccisi o respinti. Nel giochi viene effettuata una classificazione di tali creature in base a tratti comuni oppure a legami genetici.

