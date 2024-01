Final Fantasy VII Rebirth: Zack sarà un personaggio chiave importante, afferma il director

Quale ruolo giocherà Zack Fair in Final Fantasy VII Rebirth è stato un argomento caldo di conversazione tra i fan. il director, Naoki Hamaguchi, ha parlato ancora una volta del ruolo importante che avrà nella storia del sequel.

Parlando di recente con Game Informer, Hamaguchi ha ribadito l’importanza del personaggio, aggiungendo che il suo ruolo inaspettato in Rebirth aiuterà anche i giocatori ad “approfondire la loro comprensione del mondo di Final Fantasy 7 “. Secondo Hamaguchi, Zack e i Numen – che ritorneranno anch’essi – sono “altrettanto immensamente importanti” per la storia della trilogia del remake. Di seguito la dichiarazione:

Grazie a lui, i giocatori potranno sperimentare e comprendere meglio la visione del mondo di Final Fantasy VII e ciò approfondirà la loro comprensione del mondo di Final Fantasy VII . Abbiamo utilizzato il personaggio Zack per rappresentare la visione combinata di [lo sceneggiatore e sceneggiatore Kazushige Nojima, il direttore creativo Tetsuya Nomura e il produttore Yoshinori Kitase] – i creatori originali – intenti di come è nato il mondo di Final Fantasy 7 e dei suoi politiche e regole che governano questo mondo. Questo verrà rappresentato attraverso il personaggio di Zack. Tanto quanto i Numen all’interno della storia, Zack è un personaggio altrettanto, immensamente importante, cruciale e chiave per questa storia che credo che i fan apprezzeranno in Rebirth.

Parlando di come la storia della trilogia del remake continui a divergere dal gioco originale, gli sviluppatori di Final Fantasy VII Rebirth hanno recentemente parlato anche di come il gioco tenterà di sorprendere anche i fan di lunga data con una scena chiave. Gli sviluppatori hanno recentemente parlato anche del ruolo ampliato di Sephiroth in Rebirth e di ciò che la vasta mappa del mondo del gioco porterà in tavola con i suoi contenuti.

Final Fantasy VII Rebirth verrà lanciato il 29 febbraio su PS5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.