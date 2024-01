PlayStation: Silent Hill 2 Remake e Metal Gear Solid Delta Snake Eater escono nel 2024

Un post sul sito ufficiale di PlayStation afferma che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Silent Hill 2 Remake usciranno nel 2024. In un post sul blog che descrive in dettaglio i giochi più importanti che saranno rilasciati nel 2024, sono elencati sia Metal Gear Solid Delta: Snake Eater che Silent Hill, con un disclaimer in fondo al blog che recita:

Tutti i titoli in primo piano previsti per il rilascio in 2024 al momento della pubblicazione.

Articoli Consigliati Final Fantasy VII Rebirth: Zack sarà un personaggio chiave importante, afferma il director Monster Hunter: tanti annunci in arrivo per il 20° anniversario

Sebbene nessuno dei due titoli abbia una data di uscita fissa, questo è il suggerimento più forte finora che entrambi i remake potrebbero essere rilasciati nel 2024. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è un remake di Metal Gear Solid 3, che uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Konami ha confermato che né Hideo Kojima né Kojima Productions sono coinvolti in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Il titolo viene così descritto:

Un remake fedele. Una nuova generazione di giocatori e fan fedeli potrà vivere la storia delle origini del famoso Big Boss e testimoniare come la sua leggenda sia stata forgiata nel crogiolo dell’Operazione Snake Eater.

Il remake di Silent Hill 2, sviluppato dal Bloober Team, è stato annunciato nel 2022, tuttavia da allora ci sono stati pochi aggiornamenti. Lo studio ha recentemente chiesto ai fan di pazientare mentre continua a lavorare sul gioco. Il CEO del Bloober Team, Piotr Babieno, aveva dichiarato nel marzo 2023 che lo sviluppo del remake di Silent Hill 2 era “vicino” al completamento. “Silent Hill 2 è tecnicamente pronto”, disse Babieno in un’intervista all’epoca. “Ciò non significa che la partita sia finita, ma siamo vicini”. “Tuttavia, la questione del programma di rilascio spetta ai nostri partner. Come sarà la promozione e quando debutterà il titolo non è direttamente nelle nostre mani”.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni sui due titoli.