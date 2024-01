Razer annuncia i display Blade 16 e Blade 18

Razer, il marchio leader mondiale nel lifestyle per i giocatori, lo annuncia oggi progressi rivoluzionari del display nella prossima generazione 2024 di Razer Blade 16 e Laptop da gioco Razer Blade 18. Queste innovazioni all’avanguardia, previste per una grande presentazione al CES 2024, promettono di farlo ridefinire l’esperienza di gioco e sottolineare l’impegno di Razer ad essere all’avanguardia di eccellenza tecnologica. Trovate maggiori informazioni qui. Di seguito una panoramica:

Razer Blade 16: dotato del primo display OLED da 16″ a 240 Hz al mondo

Il Razer Blade 16 è pronto a ridefinire l’esperienza di gioco con il primo OLED al mondo Display 16” 240Hz, sviluppato in collaborazione con Samsung Display. Questo display innovativo offre:

Velocità e precisione eccezionali: frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempo di risposta di 0,2 ms consentono tassi di successo più elevati e tempi di attivazione ridotti.

Eccezionale qualità dell’immagine: la risoluzione QHD+ (2560×1600) offre immagini vivide e luminose

immagini di gioco coinvolgenti.

Chiarezza cristallina: il Blade 16 è anche il primo ClearMR 11000 certificato VESA al mondo computer portatile. Questa certificazione garantisce una sfocatura minima e la massima nitidezza.

Contrasto e colori profondi: rapporto di contrasto 1M:1 e VESA DisplayHDR True Black 500. La certificazione fornisce una profondità e una vivacità straordinarie.

Razer Blade 18: prova il primo display 4K 165 Hz da 18 pollici al mondo Schermo

Il Razer Blade 18 mira a stabilire un nuovo punto di riferimento nei laptop da gioco a grande schermo con il primo display 4K 165Hz da 18” al mondo. Razer è in grado di offrire il Blade più potente della linea sfruttare tutte le funzionalità di una risoluzione così elevata per offrire a giocatori e creatori un’esperienza mozzafiato esperienza visiva. Questo display è progettato per fornire:

Risoluzione ultraelevata: la chiarezza 4K offre dettagli e nitidezza senza pari a dimensioni maggiori schermi.

Frequenza di aggiornamento elevata: una frequenza di aggiornamento di 165 Hz garantisce che il gioco sia fluido.

Ulteriori dettagli saranno rivelati al CES 2024. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.