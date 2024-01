HONOR presenta l’HONOR X7b e l’HONOR X8b

Il marchio tecnologico globale HONOR ha annunciato oggi l’arrivo di due nuovi smartphone: l’HONOR X7b e l’HONOR X8b. Con le loro funzionalità, gli ultimi modelli della serie HONOR X offrono agli utenti un’eccellente user experience: telefono sempre connesso grazie alla batteria da 6.000mAh per l’HONOR X7b e scatti sempre perfetti con l’HONOR X8b. Dotato di una batteria ultra-grande da 6.000mAh, l’HONOR X7b ha ottenuto il riconoscimento DXOMARK Battery Gold Label, che certifica un utilizzo della batteria per 3 giorni con una singola ricarica, le prestazioni migliori tra tutti gli smartphone di questa serie fino ad oggi.

Con una singola ricarica, l’HONOR X7b assicura fino a 18 ore di streaming video, 24 ore di navigazione sui social media o 69 ore di streaming musicale, il che lo rende un compagno affidabile per gli utenti sempre in movimento. Inoltre, la sua batteria si caratterizza per una maggiore densità di energia e uno spessore ridotto, grazie alle innovative tecnologie di HONOR, che contribuiscono enormemente alla sua lunga durata e permettono di mantenere il design sottile del dispositivo. In aggiunta, la batteria dimostra un’eccezionale longevità, conservando oltre l’80% della sua capacità anche dopo tre anni di utilizzo.

L’HONOR X7b vanta una fotocamera principale da 108MP con un sensore da 1/1,67 pollici. Aumentando notevolmente l’assorbimento di luce, l’HONOR X7b supporta il pixel binning 9-in-1 per ottenere una dimensione del pixel di 1,92µm, il che consente alla fotocamera di catturare scatti luminosi e brillanti anche in condizioni di scarsa illuminazione, assicurando che i colori notturni siano fedelmente riprodotti. L’HONOR X7b presenta anche la modalità ritratto che supporta lo zoom 2X, ideale per catturare qualsiasi movimento. Con un display HONOR FullView da 6,8 pollici con un rapporto schermo-corpo del 91,3%, l’HONOR X7b supporta una risoluzione FHD+ e una profondità di 16,7 milioni di colori, offrendo una visione con una chiarezza sorprendente e colori vibranti. Rispettando l’impegno del marchio verso la tecnologia centrata sull’essere umano, l’HONOR X7b è dotato di funzionalità all’avanguardia per il comfort degli occhi, tra cui il Circadian Night Display e il Dynamic Dimming. Certificato da TÜV Rheinland per le basse emissioni di luce blu, l’HONOR X7b è adatto per un uso prolungato perché non causa affaticamento agli occhi ed è dunque perfetto per la generazione di oggi che trascorre molte ore a visualizzare contenuti sullo smartphone.

Inoltre, l’HONOR X7b incorpora capacità audio avanzate, grazie all’algoritmo di espansione del campo sonoro e all’ottimizzazione audio basata sulla scena, così da garantire un’esperienza audio coinvolgente. L’HONOR X8b presenta un sistema con tripla fotocamera composto da una fotocamera principale da 108 MP, una grandangolare e di profondità e una macro da 2 MP, che consentono così agli utenti di catturare immagini con dettagli notevoli. La fotocamera principale da 108 MP è dotata di un sensore d’immagine mobile ISOCELL HM6 che supporta 108 milioni di pixel, con una dimensione di pixel di 0,64 µm × 0,64 µm, permettendo di catturare ogni momento con il massimo del dettaglio e con colori sorprendenti. Per migliorare ulteriormente le prestazioni in condizioni di buio, il sensore della fotocamera adotta la tecnologia Nonapixel Plus, per fornire immagini luminose e ultra-chiare in una vasta gamma di ambienti con differente illuminazione.

Per gli appassionati di selfie, l’HONOR X8b dispone di una fotocamera frontale da 50 MP, progettata per elevare la qualità degli autoritratti grazie alla tecnologia di illuminazione anteriore e a una modalità di commutazione automatica del campo visivo (FOV). L’HONOR X8b presenta un moderno display AMOLED Bright da 6,7 pollici che offre un’esperienza visiva di livello superiore, con una luminosità HBM di 1200 nit e luminosità di picco di 2000 nit, al fine di garantire una notevole visibilità. Con un rapporto schermo-corpo del 93,7% e una risoluzione di 2.412×1.080 pixel, l’HONOR X8b offre immagini fluide, nitide e ricche di dettagli. Inoltre, il display presenta un refresh rate di 90Hz e una regolazione PWM di 3240Hz che protegge gli occhi dalla stanchezza, rendendolo ideale per gli utenti digitali che trascorrono molto tempo davanti ai loro smartphone.

HONOR X7b è disponibile in due splendidi colori: Emerald Green e Midnight Black, ed è disponibile per l’acquisto in Italia sul sito ufficiale hihonor e presso i principali rivenditori di elettronica online e offline a un prezzo conveniente di 229,90€. HONOR X8b è disponibile in due affascinanti colori: Glamorous Green e Midnight Black, ed è disponibile per l’acquisto in Italia sul sito ufficiale hihonor e presso i principali rivenditori di elettronica online e offline al prezzo di 269,90€.