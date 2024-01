Outcast 2 A New Beginning: nuovo video gameplay da 15 minuti

È stato pubblicato un nuovo video che mostra il gameplay di Outcast 2: A New Beginning. Per gentile concessione di Game Informer, il video mostra 15 minuti di gioco del prossimo titolo open-world.

Il video mostra una buona parte del gameplay di Outcast 2: A New Beginning, incentrato sull’esplorazione, compresi gli spostamenti e i combattimenti. Il video ci dà anche un’occhiata ad alcuni degli ambienti alieni che i giocatori potranno esplorare nel corso della loro permanenza in Outcast 2. I giocatori potranno utilizzare le armi e i mezzi di trasporto per la loro ricerca.

Articoli Consigliati PlayStation: Silent Hill 2 Remake e Metal Gear Solid Delta Snake Eater escono nel 2024 Final Fantasy VII Rebirth: Zack sarà un personaggio chiave importante, afferma il director

I giocatori potranno utilizzare una serie di abilità diverse per il combattimento e l’esplorazione, mentre il video mostra le meccaniche di volo del gioco. Annunciato originariamente nel 2021 durante uno showcase di THQ Nordic, Outcast 2: A New Beginning è il sequel di uno dei primi titoli open-world in 3D ad essere stato rilasciato, con l’originale che precedeva giochi come Grand Theft Auto 3.

Nell’agosto del 2022 è stato pubblicato un trailer di gameplay per Outcast 2: A New Beginning, che ha mostrato un bel po’ di combattimenti, la personalizzazione delle armi e persino il volo.

Outcast 2: A New Beginning è in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S e uscirà il 15 marzo.