Tools Up! Ultimate Edition: disponibile, trailer di lancio

Da oggi 5 gennaio è disponibile Tools Up! Ultimate Edition, versione completa del cooperativo da divano in cui ristrutturare interni ed esterni delle case, sviluppato The Knights of Unity e pubblicato da Untold Games. Arriva su PC (Steam, Epic Games Store, GOG), Switch, Xbox One e Xbox Series X/S, e per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, quello che potete vedere in cima alla notizia.

Questa versione include tutti gli aggiornamenti, i contenuti e il DLC Garden Party in un unico pacchetto, con supporto fino a un massimo di 4 giocatori.

Qui sotto la descrizione di Tools Up! Ultimate Edition sulla pagina Steam:

Tools Up! Ultimate Edition dà accesso all’intero caotico pacchetto di Tools Up!, che contiene il gioco base, tutti i DLC e gli aggiornamenti.

Passione ristrutturazione

Prendi casco e attrezzi: c’è del lavoro da sbrigare. Tools Up! è un frenetico gioco cooperativo locale che mette alla prova le tue abilità di ristrutturazione e di lavoro di squadra. Costruisci un immenso complesso residenziale e abitazioni di complessità crescente in grado di soddisfare le spesso bizzarre esigenze degli inquilini.

Multigiocatore locale fino a 4 giocatori

Forma una squadra fino a un massimo di 4 persone e rendila ultraefficiente o gettala nel caos più totale. IMPORTANTE: Il gioco supporta solo il co-op locale e non prevede una modalità multigiocatore online. Puoi giocare in solitaria, ma consigliamo vivamente di collaborare con almeno un’altra persona.

Un mucchio di cose da fare

Non è un lavoro semplice: ecco perché ci siamo rivolti a degli esperti… o quasi. Ogni livello prevede vari incarichi da portare a termine, facendo attenzione a non combinare un disastro. Fai pulizia dopo i lavori di demolizione, dipingi le pareti, posa le piastrelle, incolla la carta da parati, ricevi le consegne e rendi il tutto uno splendore. E non è che l’inizio!

Gara di ristrutturazioni edili – Nuova modalità PvP

Una modalità PvP nuova di zecca che mette in competizione gli addetti alla ristrutturazione! Completa più incarichi possibili e metti i bastoni tra le ruote alle altre squadre. I numerosi modificatori terranno tutti sulle spine e potranno essere usati in varie combinazioni: 1v1, 2v2, 1v2v1, 1v1v1, 1v1v1v1.

Ritocchi all’aria aperta – DLC incluso

Tools Up! Ultimate Edition contiene tutti i 45 livelli del DLC Garden Party. Cimentati in livelli ambientati in primavera, estate e autunno, mentre la tua squadra si occupa di ristrutturare patii, piantare alberi, abbellire i manti erbosi e tenere alla larga procioni e talpe.

Ciascuna stagione prevede meccaniche, impostazioni e boss propri!