MSI Claw: leak sui dettagli e sul nome del device portatile da gioco

Sono emersi in rete nuovi rumor, tra cui il nome e le specifiche del prossimo dispositivo di gioco portatile MSI Claw.

La fuga di notizie è stata riportata per la prima volta da VideoCardz. Il report cita come fonti i materiali di marketing di MSI China, Geekbench, Olrak29 e @wnxd.

MSI ha presentato ufficialmente il suo nuovo dispositivo portatile ieri. C’era stato un breve teaser per il dispositivo su Instagram, e MSI ha previsto di annunciare di più al CES 2024.

L’utente di X @Wario64 ha presentato tutte le specifiche trapelate del Claw in un nuovo post. MSI spera che il dispositivo abbia le capacità tecniche per competere con il ROG Ally e lo Steam Deck di Valve.

MSI Claw avrà circa 32 GB di memoria, che andrebbe sopra a concorrenti come il Legion Go di Lenovo. Sarà inoltre dotato di un processore Intel Core Ultra 7 155H e di Arc Graphics.

Le specifiche trapelate dovrebbero dare ai giocatori un’idea del livello di prestazioni da aspettarsi. Anche se alcuni altri dettagli chiave non sono ancora stati rivelati, MSI probabilmente li annuncerà al già citato evento CES 2024.

Qui sotto potete vedere l’immagine leak delle specifiche, e non possiamo dunque far altro che attendere novità ufficiali in merito durante l’evento.