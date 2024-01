Football Manager 2024 raggiunge i 6 milioni di giocatori

Football Manager 2024, ultimo capitolo uscito della celebre saga manageriale calcistica targata Sports Interactive e SEGA, lanciato a novembre, ha superato i suoi predecessori per numero di giocatori nel breve periodo.

Su X, lo studio director di Sports Interactive, Miles Jacobson, ha infatti recentemente rivelato che Football Manager 2024 ha superato i 6 milioni di giocatori in tutto il mondo su tutte le piattaforme. Lo ha fatto in soli 59 giorni, superando in modo significativo il suo predecessore, Football Manager 2023, che aveva impiegato 284 giorni per raggiungere lo stesso traguardo, era stato anche il primo gioco della serie a raggiungere i 6 milioni di giocatori, quindi è chiaro che il nuovo capitolo è sulla buona strada per stabilire nuovi record per il franchise.

Il gioco è disponibile su PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android e Mac. Sui dispositivi mobili è disponibile esclusivamente tramite Netflix.

Qui sotto potete vedere il tweet di Miles Jacobson.

#FM23 was our first game to have 6,000,000 players. It took 284 days to reach this milestone#FM24 has taken just 59 days to be played by 6,000,000

Huge thanks to our partners @AppleArcade @netflix @XboxGamePass @Steam @EpicGames @xbox @PlayStation @Nintendo & all our players

— Miles Jacobson 💙 (@milesSI) January 3, 2024